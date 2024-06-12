Из-за российских обстрелов больше всего пострадала теплогенерация, – KSE

В течение большой войны Россия успела нанести энергетике Украины на сумму более 56 миллиардов долларов. Больше всего денег нужно будет вложить в восстановление теплогенерации.

Повреждение тепловой генерации

Киевская школа экономики исследовала убытки энергетического сектора Украины от вражеских обстрелов.

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Вследствие полномасштабного вторжения России на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 миллиарда долларов, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающих полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "Отстроить лучше, чем было", составляют 50,5 миллиарда долларов,

– написала школа в своем исследовании.

Рейтинг пострадавших структур энергетики выглядит так:

тепловая генерация – прямые убытки превышают 5 миллиардов долларов;

крупные ГЭС и ГАЭС – 2,4 миллиарда долларов;

инфраструктура по передаче электроэнергии – 2,1 миллиарда долларов.

По последним данным, повреждено около 50% высоковольтных подстанций электропередач. Кроме того российские войска нанесли масштабные разрушения, практически уничтожив все нефтеперерабатывающие заводы в Украине, а также значительную часть инфраструктуры хранения нефти и нефтепродуктов.

Украина построит до 1 гигаватта маневренной генерации

"Укрэнерго" уже сообщало, что украинские тепловые и гидроэлектростанции получили значительные повреждения в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Теперь эти станции пока не могут производить электроэнергию на своих предыдущих мощностях.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях построить до 1 гигаватта маневренной газовой генерации на открытии Ukraine Recovery Conference 2024.

Владимир Зеленский Президент Украины В этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. Прямо в этой области у нас есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году. Сегодня и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.

Для нормального функционирования энергетики Украины важна мощная и децентрализованная маневренная газовая генерация, которая может решить вопрос дефицита энергии уже сегодня. Следующим шагом будет перевод генерации на водород и сбалансирования новой "зеленой" энергии.