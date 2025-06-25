Россия нашла новую лазейку: через токен провели миллиарды в обход санкций
- В России создан токен A7A5 для обхода санкций, который с февраля 2025 года обработал транзакций на более 9 миллиардов долларов.
Токен разработала компания А7, которая принадлежит молдавскому бизнесмену Илану Шору, она находится под британскими санкциями.
В России создали криптовалюту для обхода западных санкций. За четыре месяца новый токен уже обработал транзакций на более 9 миллиардов долларов.
Как криптовалюта помогает России обходить санкции
Речь идет о токене A7A5, который привязан к российскому рублю. Он был официально запущен в Кыргызстане в феврале 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Криптотокен A7A5 был специально создан, чтобы обеспечить трансграничные финансовые потоки в и из России, которые усложнили западные санкции.
- Поддерживается токен за счет депозитов российского Промсвязьбанка, который обслуживает оборонный сектор России и находится под санкциями Евросоюза, США и Великобритании.
- По подсчетам издания, через криптобиржу в Кыргызстане с помощью токена уже провели транзакции на 9,3 миллиарда долларов.
Стоит знать! На рынке уже вращается более 12 миллиардов токенов A7A5, которые эквивалентны 156 миллионам долларов. И хотя пользователей немного, они ежедневно переводят суммы, что в несколько раз превышают эмиссию токена.
Кто создал токен для обхода санкций
Новый токен разработала компания А7, которая принадлежит молдавскому бизнесмену Илану Шору. Сейчас она включена в санкционный список Великобритании.
- Шор сбежал из домашнего ареста в Молдове в 2019 году после осуждения за похищение 1 миллиарда – это была крупнейшая банковская афера в истории страны.
- Впоследствии беглый банкир осел в Москве и получил российское гражданство.
- В прошлом году молдавская полиция обвинила Шора в организации масштабной схемы подкупа избирателей.
Важно! В новом отчете британского Центра информационной устойчивости (CIR) новый токен Шора связывают с попытками Кремля финансировать кампании политического влияния за рубежом через криптовалюты.