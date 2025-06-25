Як криптовалюта допомагає Росії обходити санкції

Мова йде про токен A7A5, який прив’язаний до російського рубля. Він був офіційно запущений у Киргизстані в лютому 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також У Словаччині назвали умови, за яких країна підтримає 18-й пакет санкцій проти Росії

Криптотокен A7A5 був спеціально створений, щоб забезпечити транскордонні фінансові потоки до та з Росії, які ускладнили західні санкції.

Підтримується токен за рахунок депозитів російського Промсвязьбанку, який обслуговує оборонний сектор Росії і знаходиться під санкціями Євросоюху, США та Великої Британії.

За підрахунками видання, через криптобіржу в Киргизстані за допомогою токену вже провели транзакції на 9,3 мільярда доларів.

Варто знати! На ринку вже обертається понад 12 мільярди токенів A7A5, які еквівалентні 156 мільйонам доларів. І хоча користувачів небагато, вони щодня переказують суми, що в кілька разів перевищують емісію токена.

Хто створив токен для обходу санкцій

Новий токен розробила компанія А7, яка належить молдовському бізнесмену Ілану Шору. Нині вона включена до санкційного списку Великої Британії.

Шор утік із домашнього арешту в Молдові у 2019 році після засудження за викрадення 1 мільярда – це була найбільша банківська афера в історії країни.

Згодом банкір-утікач осів у Москві та отримав російське громадянство.

Торік молдовська поліція звинуватила Шора в організації масштабної схеми підкупу виборців.

Важливо! У новому звіті британського Центру інформаційної стійкості (CIR) новий токен Шора пов’язують зі спробами Кремля фінансувати кампанії політичного впливу за кордоном через криптовалюти.