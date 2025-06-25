Як криптовалюта допомагає Росії обходити санкції
Мова йде про токен A7A5, який прив’язаний до російського рубля. Він був офіційно запущений у Киргизстані в лютому 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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Криптотокен A7A5 був спеціально створений, щоб забезпечити транскордонні фінансові потоки до та з Росії, які ускладнили західні санкції.
- Підтримується токен за рахунок депозитів російського Промсвязьбанку, який обслуговує оборонний сектор Росії і знаходиться під санкціями Євросоюху, США та Великої Британії.
- За підрахунками видання, через криптобіржу в Киргизстані за допомогою токену вже провели транзакції на 9,3 мільярда доларів.
Варто знати! На ринку вже обертається понад 12 мільярди токенів A7A5, які еквівалентні 156 мільйонам доларів. І хоча користувачів небагато, вони щодня переказують суми, що в кілька разів перевищують емісію токена.
Хто створив токен для обходу санкцій
Новий токен розробила компанія А7, яка належить молдовському бізнесмену Ілану Шору. Нині вона включена до санкційного списку Великої Британії.
- Шор утік із домашнього арешту в Молдові у 2019 році після засудження за викрадення 1 мільярда – це була найбільша банківська афера в історії країни.
- Згодом банкір-утікач осів у Москві та отримав російське громадянство.
- Торік молдовська поліція звинуватила Шора в організації масштабної схеми підкупу виборців.
Важливо! У новому звіті британського Центру інформаційної стійкості (CIR) новий токен Шора пов’язують зі спробами Кремля фінансувати кампанії політичного впливу за кордоном через криптовалюти.