Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що санкції проти Росії – це дещо болісна тема. Якби США та Європа синхронно діяли б, то російська економіка могла б буквально розвалитися.

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Чому Захід не посилює санкції

Як наголосив Чаленко, у Європі вже зараз затягується 18 пакет санкцій проти Росії, який, як завжди, не можуть ухвалити через дії Угорщини та Словаччини. Тим часом Дональд Трамп розтягнув свої "два тижні" Путіну вже на місяці.

Це, звісно, дає фору російській економіці. Але ефект від вже запроваджених обмежень на різних рівнях рано чи пізно доб'є російську економіку, якщо там не зроблять серйозний крок в бік деескалації. Це єдине, що може їх врятувати, бо тоді зніматимуть санкції. Інакше – тотальний колапс Росії. Питання в часі,

– сказав Чаленко.

Вже були сподівання від Володимира Зеленського, що до червня 2026 року російська економіка зазнає серйозних наслідків через санкції. Її можна було б швидше добити, якби Захід таки спустив "стелю" цін на російську нафту навіть не до 45 доларів, а до 30.

Захід міг би піти на ще жорсткіші обмеження щодо Росії. Але вони зупиняються з однієї причини.

Вони не посилюють санкції через логіку, яку озвучив Трамп та яку підтримали європейські партнери. Йдеться про те, що санкції – це двосторонній рух. Вони хочуть убезпечити себе від збитків, різних дефіцитів і так далі. Дивно таке чути. Якщо у Кремля будуть гроші – то буде війна,

– зазначив Чаленко.

Додамо, Європа з 2022 року заплатила країні-агресорці понад 200 мільярдів за різні енергоносії. Хоча там планують припинити імпорт газу з Росії до 2027 року.