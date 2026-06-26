Топливный кризис постепенно парализует Россию: различные отрасли постепенно "приходят в упадок"

Топливный кризис – теперь стал повседневной реальностью для россиян. Производство бензина в стране уже сократилось примерно на четверть.

Что происходит в России на фоне топливного кризиса

А в первую неделю июня объемы нефтепереработки опустились ниже 4 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за 21 год, о чем сообщили в Службе внешней разведки.

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Однако дело уже не только в ценах, которые фиксируются на АЗС. Например, дефицит топлива уже нарушил работу общественного транспорта в различных областях.

Так, в Забайкальском крае мусороперерабатывающая компания "Олерон+" остановила мусоровозы в четырёх районах. Компания пообещала убрать накопившийся мусор после "нормализации ситуации". Но следует обратить внимание: сроки возобновления работы не уточняются.

В том же Забайкалье, в городе Борзя, ограничили график работы автобусов. А в Чите маршрутки вообще не появились на дорогах, так как не смогли заправиться.

Кроме того, транспорт уже дорожает повсеместно. В Иркутске билет в общественном транспорте подорожает до 45 рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге такси выезжают только в часы пик. Таким образом водители стремятся сэкономить топливо.

Не менее важный показатель — кризис затронул нефтедобывающие регионы, а раньше такого никогда не случалось. Например, ограничения на продажу топлива введены в Ханты-Мансийском автономном округе, где добывается около 40% российской нефти.

В Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях и Башкирии часть сетевых АЗС приостановила работу, остальные — подняли цены.

А в Забайкальском крае объявлен "режим повышенной готовности". В частности, продажа топлива ограничена 15 литрами на бак, а топливным компаниям предписано сформировать месячный резерв для экстренных служб.

Сельское хозяйство также понесло потери. В Иркутской области аграрии столкнулись с перебоями в поставках еще во время посевной. Теперь угроза нависла над Алтайским краем, на долю которого приходится около 30% производства в Сибирском федеральном округе.

В целом ограничения на покупку бензина или дизельного топлива введены уже в 69 регионах. Официально проблемы признают лишь 29, как отмечается в аналитическом обзоре.

Таким образом, удары по НПЗ фактически "парализовали" Россию. От топливного кризиса страдает не только бизнес, транспортная отрасль или агросектор, но и обычные граждане. В ближайшее время проблемы могут только усугубляться.

Что ещё следует знать о топливном кризисе в России

СМИ писали, что Кремль обратился к Казахстану за помощью. Однако на данный момент страна не получала обращений о поставках бензина в Россию.

Топливный кризис в России распространяется с невероятной скоростью. Но власти страны это отрицают.