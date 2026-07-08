Кризис не заканчивается: россияне пытаются замаскировать топливо, чтобы доставить его в Крым

Попытки российских властей наладить поставки топлива на оккупированную территорию продолжаются. Силы обороны Украины продолжают проводить атаки на бензовозы, а также подрывать танкеры, пытающиеся доставить топливо на полуостров.

Что происходит с топливным кризисом в России

Российская армия в настоящее время применяет определенные тактики для защиты топлива и других грузов, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

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Сейчас на захваченном россиянами полуострове разворачивается настоящий топливный кризис. В результате ударов там действуют жесткие ограничения.

Майор Николай Колесник, командир 422-го отдельного полка беспилотных систем, воюющего на Запорожском направлении, рассказал, что украинские военные обстреливали автоцистерны с водой. Но они загорались, потому что внутри был бензин.

Также военные поражали грузовики, окрашенные под молоковозы, в которых перевозили дизельное топливо. Об этом говорится в материале Reuters.

По словам украинских военных, теперь россияне перевозят топливо небольшими колоннами бензовозов, которые сопровождают пикапы с установленными пулеметами. Они используют второстепенные дороги, чтобы избежать наблюдения, а также перевозят военные грузы на гражданских автомобилях.

В настоящее время в Крыму на автозаправочных станциях запрещено продавать более 20 литров топлива одному покупателю . Об этом напомнили в The Moscow Times.

В частности, в оккупированном Севастополе бензина фактически нет в свободной продаже – его отпускают по QR-кодам.

Средняя стоимость бензина как на полуострове в целом, так и в Севастополе составляет около 200 рублей за литр.

Таким образом, топливный кризис никуда не исчезает. В частности, оккупированный Крым сталкивается с целым рядом проблем в результате украинских атак – дефицит бензина и дизельного топлива, ограничения электроснабжения и т. д.

Что еще известно о проблемах с топливом в России и на оккупированных территориях

В некоторых регионах России вводят новую схему отпуска бензина на автозаправках. Так россияне придумывают решения на фоне топливного кризиса.

На фоне дефицита топлива россияне ищут способы "спасения". В частности, они активно ищут, как изготовить бензин в домашних условиях.