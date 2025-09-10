Топливный кризис возник в России на фоне атак украинских дронов на НПЗ. Однако сейчас он разгорается все сильнее.

Что происходит с топливом в России?

Дефицит топлива охватывает все больше регионов, пишет 24 Канал со ссылкой на российские медиа.

Дело в том, что в конце августа дефицит бензина наблюдался в Забайкалье, Приморье, на Курилах и в оккупированном Крыму. Но уже в сентябре с ним столкнулись в таких областях:

Рязанской; Нижегородской; Саратовской; Самарской; Ульяновской; Пензенской; Ростовской; Астраханской; также в Калмыкии и Татарстане.

Более того, перебои с поставками фиксируются в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском крае, Якутии, Еврейской автономной области и на Чукотке.

Сначала проблема нехватки топлива имела локальный характер, но теперь можно говорить о том, что география расширяется: все больше регионов России сталкиваются с дефицитом,

– сказал эксперт Дмитрий Тортев.

По словам президента НТС Павла Баженова, перебои с поставками 92-го и 95-го бензинов уже привели к закрытию ряда независимых АЗС. Уже несколько недель ряд АЗС не могут получить отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов.

В результате атак украинских дронов на НПЗ, продолжавшихся весь август, Россия потеряла 17% мощностей нефтепереработки, или 1,1 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, ряд крупных заводов полностью останавливал производство:

Новокуйбышевский НПЗ мощностью 8,3 миллиона тонн в год; Саратовский (5,8 миллионов тонн); Волгоградский (14,8 млн тонн) и Сызранский (8,5 миллионов тонн).

К тому же сентябре частично остановил работу Рязанский НПЗ, который обеспечивает около 5% всей нефтепереработки в стране.

Общий простой мощностей НПЗ в августе достиг 6,4 миллионов тонн, что стало историческим рекордом,

– пишут росСМИ.

Как ситуация повлияла на цены на бензин? Остановка заводов привела к росту биржевых цен на бензин. С начала года они подскочили на 40-50%. В частности в августе переписали исторические рекорды – 72,6 тысячи рублей за тонну Аи-92 и 82,2 тысяч рублей за тонну Аи-95.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, 9 сентября Аи-92 торговался по 71,8 тысячи рублей за тонну, а Аи-95 – по 79 тысяч. При этом, желающих купить топливо на бирже – более тысячи, а предлагаемые объемы крайне малы.

Обратите внимание! В результате все партии распродаются мгновенно.

Что известно о топливном кризисе в стране-агрессоре?