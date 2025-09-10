Паливна криза виникла в Росії на тлі атак українських дронів на НПЗ. Однак наразі вона розгорається все сильніше.

Що відбувається з пальним у Росії?

Дефіцит пального охоплює все більше регіонів, пише 24 Канал з посиланням на російські медіа.

Річ у тім, що наприкінці серпня дефіцит бензину спостерігався в Забайкаллі, Примор'ї, на Курилах і в окупованому Криму. Але вже у вересні з ним зіткнулися в таких областях:

Рязанській; Нижньогородській; Саратовській; Самарській; Ульяновській; Пензенській; Ростовській; Астраханській; також у Калмикії та Татарстані.

Ба більше, перебої з поставками фіксуються в Амурській, Магаданської та Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області й на Чукотці.

Спочатку проблема нестачі палива мала локальний характер, але тепер можна говорити про те, що географія розширюється: все більше регіонів Росії стикаються з дефіцитом,

– сказав експерт Дмитро Тортев.

За словами президента НТС Павла Баженова, перебої з поставками 92-го і 95-го бензинів вже призвели до закриття ряду незалежних АЗС. Вже кілька тижнів ряд АЗС не можуть отримати відвантаження з нафтопереробних заводів.

В результаті атак українських дронів на НПЗ, що тривали весь серпень, Росія втратила 17% потужностей нафтопереробки, або 1,1 мільйона барелів на добу. Крім того, низка великих заводів повністю зупиняла виробництво:

Новокуйбишевський НПЗ потужністю 8,3 мільйона тонн на рік; Саратовський (5,8 мільйонів тонн); Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 мільйонів тонн).

До того ж вересні частково зупинив роботу Рязанський НПЗ, який забезпечує близько 5% всієї нафтопереробки в країні.

Загальний простій потужностей НПЗ в серпні досяг 6,4 мільйонів тонн, що стало історичним рекордом,

– пишуть росЗМІ.

Як ситуація вплинула на ціни на бензин? Зупинка заводів призвела до зростання біржових цін на бензин. З початку року вони підскочили на 40-50%. Зокрема у серпні переписали історичні рекорди – 72,6 тисячі рублів за тонну Аі-92 і 82,2 тисяч рублів за тонну Аі-95.

Згідно з даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 9 вересня Аі-92 торгувався по 71,8 тисячі рублів за тонну, а Аі-95 – по 79 тисяч. При цьому, охочих купити паливо на біржі – більше тисячі, а пропоновані обсяги вкрай малі.

Зверніть увагу! В результаті всі партії розпродаються миттєво.

Що відомо про паливну кризу у країні-агресорці?