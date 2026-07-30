В России разразился самый серьезный топливный кризис со времен распада СССР, – СМИ

На данный момент Туапсинский НПЗ в России является одним из наиболее пострадавших предприятий в результате волны украинских атак с большого расстояния. В частности, повреждения на нескольких больших российских заводах сохранялись в течение недель или даже месяцев после атак.

Что происходит в России на фоне атак на НПЗ

Украинская кампания вывела из строя более 30% фактических и 45% номинальных мощностей российской нефтепереработки, что пишет FT.

Эти события вызвали самый глубокий топливный кризис в России со времени распада Советского Союза.

В конце апреля по Туапсинскому НПЗ было нанесено два удара. По оценкам Financial Times, удары уничтожили более десятка больших и средних резервуаров общей вместимостью около 80 тысяч кубометров.

По словам старшего научного сотрудника Carnegie Russia Eurasia Center Сергея Вакуленко, такие установки преобразуют тяжелые и менее ценные нефтяные фракции в более легкие продукты – дизельное топливо, авиационное топливо и бензин. Если остальная часть предприятия останется неповрежденной, завод сможет работать и без этой установки, однако качество продукции существенно ухудшится.

К оборудованию, которое также сложно заменить, относятся установки, удаляющие из сырой нефти соль и воду перед началом переработки. Недавно одна из таких установок была повреждена в Омске – на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира.

По словам аналитика по энергетической политике финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Айзека Леви, эти установки имеют критически важное значение, поскольку расположены в самом начале процесса переработки. Если они повреждены, НПЗ может потерять значительную часть мощностей по переработке сырой нефти, даже если остальное оборудование останется целым.

Российская брокерская компания "Финам" оценивает, что ремонт таких установок обычно длится до нескольких месяцев.

Старший менеджер по моделированию аналитической компании Kpler Сумит Ритолия отметил, что повреждение подобных установок обычно приводит к значительно более длительным простоям, чем удары по резервуарам для хранения нефти.

По словам исследователя римского университета Sapienza Фабио Сабатини, даже после возобновления работы НПЗ производственная активность возвращается к нормальному уровню очень медленно. Его команда измеряла ночное свечение в районах 29 больших российских НПЗ в период с июня 2022 года по май 2026 года. После первого удара интенсивность свечения в радиусе 1 километра от предприятия уменьшалась на 30%, а в радиусе 5 километров – до 18%.

НПЗ в Кстове (Нижегородская область) подвергся атаке беспилотников 18 и 20 мая. С тех пор он не работает, что свидетельствует о том, что тепловые инфракрасные спутниковые снимки немецкой компании Constellr таковы. На последнем доступном снимке, сделанном 18 июля, ректификационная установка предприятия по-прежнему не имела тепловой сигнатуры

Так украинская кампания помогла спровоцировать серьезный топливный кризис в России. Почти во всех регионах страны были введены ограничения на продажу топлива, а на автозаправках образовались длинные очереди.

Напомним, что дефицит топлива в России не заканчивается. В частности, из-за проблем с топливом страдает аграрный сектор. Сейчас уже не хватает и дизеля.

В то же время запрет на экспорт дизельного топлива может действовать в стране и в дальнейшем. Ограничения могут продлиться до конца августа.