Очереди выстраиваются ещё с ночи: топливный кризис в России стремительно выходит на новый уровень

В России дефицит топлива растет с каждым днем. Все больше регионов вводят новые ограничения на продажу бензина, а АЗС закрываются. Однако власти винят во всём самих россиян.

Как растёт дефицит топлива

В пятницу, 26 июня, операторы АЗС в России ввели новые ограничения на топливо, сообщают российские СМИ.

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Калининградская область

Автозаправки крупных сетей установили лимит на продажу топлива "в одни руки". По словам губернатора, теперь отпускают:

бензина – не более 30 литров на водителя;

дизельного топлива – 60 литров на бак автомобиля.

Томская область

В регионе дефицит всех видов топлива зафиксирован в четырёх районах – Колпашевском, Асиновском, Зирянском и Тегульдетском.

Власти заявили, что в нехватке топлива виноваты жители, которые устремились на заправки и спровоцировали повышенный спрос. Только за неделю объемы продаж бензина выросли на 15%.

Забайкальский край

В Забайкалье отпуск топлива на АЗС сократили вообще до минимума – до 15 литров на машину.

Власти региона также ввели режим повышенной готовности из-за дефицита на топливном рынке.

Подобная ситуация наблюдается в большинстве регионов России. На АЗС выстраиваются километровые очереди. Водители занимают очередь ещё с ночи, даже не зная, удастся ли заправить автомобиль.

Как на кризис реагирует правительство

Российское правительство признает дефицит топлива, но кризиса не видит. Вице-премьер-министр Александр Новак заверил, что в стране сформированы необходимые запасы бензина и дизельного топлива.

При этом он объяснил дефицит ажиотажем среди россиян, который якобы и привел к "искусственному" росту спроса на топливо примерно на 20–30%,

У нас топлива на рынке достаточно. Сейчас происходит перестройка логистических связей системы с учётом потребностей. Для сбалансирования рынка требуется определённое время,

– заявил Новак.

Таким образом, правительство России, как обычно, пытается скрыть от россиян реальную ситуацию. В Кремле не признают, что дефицит топлива возник в результате ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, и пытаются заверить население, что трудности незначительны и временны.

Напомним, что Украина нанесла удары по 16 нефтеперерабатывающим предприятиям, а в июне — ещё по нескольким. По оценкам, это привело к тому, что производство бензина в России сократилось на 25% по сравнению с июнем прошлого года. И пока неизвестно, когда его смогут восстановить в полном объеме.