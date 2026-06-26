Очереди выстраиваются ещё с ночи: топливный кризис в России стремительно выходит на новый уровень
В России дефицит топлива растет с каждым днем. Все больше регионов вводят новые ограничения на продажу бензина, а АЗС закрываются. Однако власти винят во всём самих россиян.
Как растёт дефицит топлива
В пятницу, 26 июня, операторы АЗС в России ввели новые ограничения на топливо, сообщают российские СМИ.
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- Калининградская область
Автозаправки крупных сетей установили лимит на продажу топлива "в одни руки". По словам губернатора, теперь отпускают:
- бензина – не более 30 литров на водителя;
- дизельного топлива – 60 литров на бак автомобиля.
- Томская область
В регионе дефицит всех видов топлива зафиксирован в четырёх районах – Колпашевском, Асиновском, Зирянском и Тегульдетском.
Власти заявили, что в нехватке топлива виноваты жители, которые устремились на заправки и спровоцировали повышенный спрос. Только за неделю объемы продаж бензина выросли на 15%.
- Забайкальский край
В Забайкалье отпуск топлива на АЗС сократили вообще до минимума – до 15 литров на машину.
Власти региона также ввели режим повышенной готовности из-за дефицита на топливном рынке.
Подобная ситуация наблюдается в большинстве регионов России. На АЗС выстраиваются километровые очереди. Водители занимают очередь ещё с ночи, даже не зная, удастся ли заправить автомобиль.
Как на кризис реагирует правительство
Российское правительство признает дефицит топлива, но кризиса не видит. Вице-премьер-министр Александр Новак заверил, что в стране сформированы необходимые запасы бензина и дизельного топлива.
При этом он объяснил дефицит ажиотажем среди россиян, который якобы и привел к "искусственному" росту спроса на топливо примерно на 20–30%,
У нас топлива на рынке достаточно. Сейчас происходит перестройка логистических связей системы с учётом потребностей. Для сбалансирования рынка требуется определённое время,
– заявил Новак.
Таким образом, правительство России, как обычно, пытается скрыть от россиян реальную ситуацию. В Кремле не признают, что дефицит топлива возник в результате ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, и пытаются заверить население, что трудности незначительны и временны.
Напомним, что Украина нанесла удары по 16 нефтеперерабатывающим предприятиям, а в июне — ещё по нескольким. По оценкам, это привело к тому, что производство бензина в России сократилось на 25% по сравнению с июнем прошлого года. И пока неизвестно, когда его смогут восстановить в полном объеме.