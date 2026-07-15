Топливный кризис разгоняет цены: доставка товаров в России взлетела до рекорда

Из-за топливного кризиса россиянам приходится не только часами стоять в очередях на АЗС, но и платить за топливо значительно больше. В результате цены на грузовые перевозки по стране в последнее время резко выросли.

Цены на грузоперевозки

По данным биржи ATI.SU, за год тарифы на грузоперевозки в России выросли на 28,8%, пишет российский Forbes.

Повышение уже коснулось перевозок по 100 самым популярным направлениям в России. В июле индикатор, учитывающий перевозки полностью загруженным автомобилем, достиг рекордного уровня в 2 086 пунктов.

Более того, по данным российских СМИ, только с конца мая до середины июля средние тарифы на доставку грузов автомобильным транспортом в России выросли на 17,5%.

При этом за год на отдельных маршрутах ставки подскочили более чем в 1,5 раза, в частности на таких направлениях:

Большой Новгород – Санкт-Петербург;

Иркутск – Новосибирск;

Екатеринбург – Казань.

На маршруте Краснодар – Москва тариф на перевозку грузов только за последний месяц увеличился на 21%, а за год в целом – на 18%. На направлении Ростов-на-Дону – Москва годовой рост составил 20%.

Каковы причины и последствия роста цен

Причиной резкого роста цен на грузоперевозки является общий топливный кризис в России.

Топливо составляет около 30% себестоимости магистрального рейса, а в последнее время оно значительно подорожало. В то же время дефицит дизельного топлива дополнительно увеличивает продолжительность поездок, поскольку водители вынуждены простаивать в очередях на заправках.

Эксперты уже предупреждают, что потребителям стоит готовиться к скачку цен на все товары. Рост транспортных расходов отразится на стоимости продуктов, строительных материалов, бытовой техники и т. д.

Транспортные расходы входят в цену практически любого товара. Если перевозчик дольше ищет заправку, стоит в очереди, теряет время в пути и покупает топливо дороже, эти расходы постепенно переходят в стоимость доставки,

– пояснил аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Таким образом, удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам заставят россиян ощутить войну не только в очередях на АЗС, но и непосредственно ударят по их кошелькам.

Напомним, с начала топливного кризиса в России становится все труднее найти транспорт для перевозки грузов. Многие владельцы грузовиков, особенно небольших, отказываются брать новые заказы, поскольку не знают, смогут ли они заправиться на АЗС.