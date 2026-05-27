Новая проблема для Кремля: удары по НПЗ могут остановить экспорт топлива

Москва может ввести ограничения на экспорт дизельного топлива и авиационного топлива. Это связано с падением производства до многолетних минимумов после успешных атак Украины на российские НПЗ.

Ограничения на экспорт горючего

Об этом стало известно после встречи во вторник представителей нефтяной отрасли с вице-премьером России Александром Новаком, которая была посвящена ситуации на внутреннем топливном рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на российский Interfax.

Смотрите также Санкции трещат по швам: Великобритания разрешила топливо из российской нефти

По данным издания, нефтяным компаниям рекомендовали пока сократить поставки нефтепродуктов за границу.

В то же время источники говорят, что решение о полном запрете экспорта дизельного топлива и авиакеросина уже довольно далеко продвинулось. Хотя окончательные сроки его принятия пока не известны.

Российское правительство в своем заявлении после встречи с нефтяниками отметил, что сейчас приоритетом для него остается прежде всего стабильное и бесперебойное обеспечение топливом внутреннего рынка страны.

Необходимо продолжать постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, чтобы обеспечить координацию между федеральными органами и компаниями и, при необходимости, своевременно разрабатывать дополнительные меры реагирования,

– говорится в заявлении Новака.

Эксперты тем временем отмечают, что такие ограничения могут дополнительно разогреть мировые цены на нефтепродукты. Ведь Россия пока остается одним из главных поставщиков дизельного топлива, экспортируя на внешние рынки около 40% от произведенного объема.

Последствия ударов по НПЗ России

В последние месяцы Украина усилила удары по нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам России. Они направлены прежде всего на то, чтобы сократить нефтяные доходы России, которые остаются одним из главных источников финансирования войны.

С начала 2026 года удары по российским НПЗ выросли почти вдвое. По подсчетам, украинские дроны с января по май вывели мощности по нефтепереработке на 16 российских НПЗ. Тогда как в тот же период в прошлом году от ударов пострадали лишь 8 заводов.

Отраслевые источники подтверждают, что в этом году уже более 40 установок первичной переработки нефти в России остановили работу из-за атак дронов.

В итоге средний уровень переработки нефти на российских НПЗ в апреле упал до 4,69 миллиона баррелей в сутки, как свидетельствуют оценки аналитической компании OilX. Это самый низкий показатель более чем за 16 лет.

Заметьте! Поскольку удары по НПЗ не утихают, объемы нефтепереработки могут сократиться еще больше. Это приведет к обострению топливного кризиса, особенно в летний сезон повышенного спроса на бензин, дизель на авиатопливо.

Напомним, из-за ударов по НПЗ в России уже наблюдается дефицит бензина. В преддверии лета на рынке особенно ощутимо не хватает бензина марки АИ-95. Купить его на бирже становится все сложнее, поскольку спрос в разы превышает предложение, иногда даже более чем в 10 раз.

Правительство России уже ввело запрет на экспорт бензина, который действует до 31 июля 2026 года. Это решение приняли на фоне растущего внутреннего дефицита.

Признаки топливного кризиса, в частности, заметны в оккупированном Севастополе, где местные власти ввели лимиты на продажу топлива – не более 20 литров в одни руки или на один автомобиль.