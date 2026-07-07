Топливный кризис показал: россияне массово ищут рецепт "домашнего" бензина

Топливный кризис в России усугубляется, но власти лишь советуют не паниковать, не драматизировать и набраться терпения. Поэтому россияне уже начали искать способы самостоятельно изготовить бензин.

Как россияне хотят добывать бензин

Количество запросов в интернете типа "Как сделать бензин своими руками" в июне выросло в России в три раза по сравнению с маем, пишет The Moscow Times.

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По данным статистики, в прошлом месяце пользователи в России искали способ изготовить топливо своими руками более 17,1 тысячи раз. Это рекорд с начала полномасштабной войны в Украине.

Чаще всего рецепт "домашнего" бензина пытались найти жители крупных городов и временно оккупированных украинских территорий:

Москве;

Санкт-Петербурга;

Краснодаре;

а также Севастополя и Симферополя.

Помимо самодельного топлива, пользователей также интересовал способ превращения бензина марки А-92 в бензин А-95.

Данные Google Trends подтверждают новую тенденцию в России. Согласно этой информации, до 2026 года жители страны-агрессора практически не интересовались способом изготовления бензина.

В то время как в период с 22 по 27 июня частота такого запроса достигла максимальных 100 баллов. Чаще всего подобную информацию искали жители Забайкальского края, Новгородской и Иркутской областей.

При этом пользователей интересовало не только то, как из нефти сделать бензин, но и как самостоятельно изготовить топливную карту.

Почему россияне ищут "домашний" бензин

К отчаянным шагам россиян подталкивает не только дефицит топлива, но и цены на заправках.

По данным российского Росстата, всего за неделю в оккупированном Севастополе бензин подорожал примерно на 30%, а на отдельных независимых АЗС в России цены впервые превысили 100 рублей за литр.

В регионах с наибольшим дефицитом стоимость бензина уже сравнялась или даже превысила цены в отдельных странах Европы.

Из-за обострения топливного кризиса на черном рынке в Крыму, например, бензин уже перепродают по 160 рублей за литр, тогда как на официальных АЗС до кризиса цены составляли около 70–80 рублей.

Поэтому Россия не только не может справиться с дефицитом топлива, но и официально пытается его преуменьшить, что вынуждает водителей искать альтернативы, порой столь абсурдные, как изготовление бензина своими руками.

Между тем жители приграничных регионов уже ездят заправляться в соседние страны, в частности, в Китай и Казахстан.