Ограничения уже в главном нефтедобывающем регионе: кризис в России усугубляется

Топливный кризис в России продолжает усугубляться. Ограничения на продажу бензина ввели уже в главном нефтедобывающем регионе. Там добывается 40 % всей российской нефти.

Что происходит с топливным кризисом в России

Речь идет о Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

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В частности, заправки "Газпромнафты" начали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на одного покупателя. При этом заправить топливо можно только в бак транспортного средства и по предоплате.

По словам сотрудницы одной из АЗС, такие ограничения были введены в ночь на 23 июня.

Такие же ограничения ввели в городе нефтяников Стрежевой в соседней Томской области.

О лимитах на заправках сообщили также водители из Тюмени, которую считают нефтегазовой столицей России.

Глава Новосибирской области Андрей Травников утром 23 июня заявил, что в регионе придется ограничить продажу топлива из-за того, что лимиты на бензин и дизель уже ввели в соседних регионах. По его словам, он поручил областному Минпромторгу "провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня единой позиции по этому вопросу".

Накануне об ограничениях на продажу топлива на заправках сообщили власти шести российских регионов: Омской, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской и Амурской областей.

В целом лимиты уже введены более чем в 50 регионах. По оценке компании Energy Intelligence, в результате ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам объемы нефтепереработки в России в начале июня упали ниже 4 миллионов баррелей в сутки – до самого низкого уровня за 21 год.

Таким образом, топливный кризис уже "ударяет" по оккупированным территориям и российским регионам. Это создает немало проблем для россиян — от невозможности функционирования бизнеса до трудностей среди населения.

Что ещё известно о топливном кризисе

Напомним, что в Крыму 21 июня полностью приостановили продажу бензина. Его нельзя было приобрести ни за деньги, ни за талоны.

Ограничения на топливо в России действуют уже в 50 регионах. Кризис обостряется из-за успешных ударов ВСУ по путям поставки бензина и дизельного топлива.