В России заканчивается бензин: почему оккупированный Крым стал эпицентром топливного коллапса

Еще в конце мая этого года топливный кризис в России перешел в активную фазу. Наиболее заметным он стал в приграничных регионах страны и на временно оккупированных территориях. В частности, в Крыму сначала ограничили продажу бензина, а сейчас его вообще невозможно купить.

Не секрет, что одной из главных причин таких проблем стали трудности с логистикой, в частности из-за украинских ударов по сухопутному коридору в Крым. Ситуацию усугубили ещё и регулярные атаки на российские НПЗ, которые привели к сокращению объемов переработки нефти и уменьшению предложения на внутреннем рынке.

Таким образом, проблема с топливом уже не ограничивается оккупированным полуостровом, а всё более явно приобретает общероссийский характер.

24 Канал выяснил, почему оккупированный Крым стал эпицентром топливного кризиса, как дефицит бензина распространялся по России с 2023 года и способны ли импортные поставки компенсировать потери российской нефтепереработки.

Что происходит с топливом в России и почему в оккупированном Крыму ситуация самая плохая

Крым – один из оккупированных Россией регионов, где ситуация с топливом самая плохая, особенно с бензином. Такая ситуация сложилась из-за того, что маршруты поставок между Россией и Крымом постепенно теряют эффективность в результате ударов по транспортной инфраструктуре.

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А разрушение мостов и переправ затрудняет доставку необходимых объемов нефтепродуктов, поэтому на полуострове уже действуют максимальные ограничения на реализацию топлива.

К тому же число нефтеперерабатывающих заводов, подвергшихся ударам, с начала 2026 года увеличилось вдвое. Таким образом, в список поврежденных уже входят НПЗ в Волгограде, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Туапсе, Перми и т. д.

Например, Московский НПЗ беспилотники вывели из строя как минимум на шесть месяцев. Учитывая, что этот завод является крупнейшим поставщиком топлива для Московского региона, жителям российской столицы стоит подготовиться к существенным перебоям с топливом.

Кроме того, во многих других регионах России уже сообщают об ограничениях на продажу топлива (речь идет о более чем 60 регионах), а также о длинных очередях на автозаправках.

Традиционно в таких ситуациях растёт ещё и стоимость топлива. По данным Федеральной службы государственной статистики, за прошедшую неделю бензин в стране подорожал на 3% – до 71,20 рубля за литр. Это был самый большой недельный рост за последние 20 лет.

Кроме того, недавно ограничения ввели в главном нефтедобывающем регионе России, где добывают 40% всей российской нефти: это Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Там начали отпускать на заправках не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на одного человека.

Напоминаем, что ещё в конце мая оккупационные власти Крыма ввели лимит на продажу бензина А-95 – не более 20 литров на человека в сутки. На многих АЗС топливо начали отпускать по талонам – образовались многочасовые очереди. А уже в середине июня ряд заправок фактически сообщил, что бензин закончился.

В свою очередь, 21 июня в Крыму вообще приостановили продажу топлива населению. Бензин начали отпускать только государственным структурам и службам.

Энергетический эксперт Владимир Омельченко в комментарии для 24 Канала добавляет, что к регионам, где наблюдается определенный дефицит, относятся Ставропольский край, Краснодарский край, Ростов-на-Дону и другие.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова Если по дизельному топливу у россиян был двойной запас, то запасы бензина составляли максимум 5–10%, что является минимальным показателем. Из-за этого с бензином сейчас почти во всех регионах проблемы.

Интересно, что экономист Иван Ус в беседе с 24 каналом объясняет, что из-за проблем с топливом в Крыму даже остановились некоторые электростанции. Он добавляет, что новизна в этой ситуации заключается в том, что Украина смогла контролировать любые перевозки топлива на территорию полуострова.

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований Несмотря на то что в России в целом существует контроль над ценами на топливо, на сегодняшний день уже зафиксирован рост. Известно, что он превышает уровень инфляции. И касается это не только оккупированного Крыма, но и в целом средней стоимости по России из-за того, что предложений становится все меньше.

Ус предполагает, что из-за трудностей с обеспечением Крыма продуктами Украина может разрешить гуманитарные конвои, как это было в 2024 году. В то же время Россия должна была бы пойти на уступки, вернув Украине, например, контроль над Запорожской АЭС.

Первые признаки топливного кризиса в России проявились ещё в 2023 году

Все началось осенью 2023 года, когда техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов, заторы на железных дорогах и слабость рубля, стимулирующая экспорт топлива, повлияли на топливный рынок. Тогда российское правительство было вынуждено временно запретить экспорт топлива для насыщения внутреннего рынка.

В 2024–2025 годах ситуация ухудшалась из-за регулярных ударов украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и логистической инфраструктуре.

В результате повреждения НПЗ в отдельных регионах фиксировались локальные дефициты, а также рост оптовых цен и повторное введение экспортных ограничений.

Впрочем, в 2026 году кризис приобрел уже системный характер, ведь после серии атак Украины на НПЗ объемы нефтепереработки упали до фактически самого низкого уровня за более чем два десятилетия.

Происходит ли импорт топлива из других стран

Как известно, Россия в основном импортирует топливо из Беларуси. Это происходит по традиционной схеме: Россия поставляет нефть на белорусский НПЗ, а затем Беларусь поставляет уже готовые нефтепродукты в Россию.

Всего у Беларуси есть два НПЗ – Мозырский и Новополоцкий, а их общая перерабатывающая мощность составляет 24 миллиона тонн в год.

Напоминаем! Еще в октябре прошлого года, когда Москва пыталась в очередной раз решить проблему с топливом из-за предыдущих атак Украины на энергетическую инфраструктуру, поставки бензина на внутренний рынок России выросли до 49 тысяч тонн, отмечают в Reuters.

По словам Омельченко, по сравнению с прошлыми годами импорт нефтепродуктов в Россию из Беларуси увеличился примерно в пять – семь раз.

Кроме того, на фоне дефицита на внутреннем рынке появилась информация, что Россия якобы ведет переговоры с Казахстаном об импорте бензина АИ-92 – речь идет об импорте около 50 тысяч тонн топлива, пишет Reuters.

Однако еще ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккеженов сообщал, что официального запроса на поставку бензина от Москвы не поступало.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в ответ на вопрос 24 Канала также отмечает, что информация о якобы ведущихся переговорах России с Казахстаном об импорте бензина не подтверждена, а прямых доказательств этому нет.

Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Безусловно, поставки топлива в Россию, осуществляемые казахстанскими заводами, имеют место. Но это нормальная практика, поскольку логистика между границами обоих государств намного лучше, чем везти через половину России. В то же время речь идет о небольших объемах, которые используются для нужд приграничных областей.

То же самое происходит и с работой Мозырского НПЗ в Беларуси, откуда везут бензин для приграничных регионов России. Но такая практика существовала до начала нынешних событий с топливом.

Именно паника среди россиян вызвала топливный кризис

Несмотря на многочисленные сообщения о дефиците бензина в отдельных регионах России, Геннадий Рябцев считает, что говорить об общероссийском топливном кризисе пока преждевременно. В то же время ситуация в оккупированном Крыму несколько иная.

По его мнению, ключевой проблемой стала не физическая нехватка топлива, а паника среди населения и бизнеса. На фоне ударов по НПЗ и отсутствия открытой информации в федеральных СМИ спрос на топливо резко вырос даже в тех регионах, где непосредственно не было атак.

Нехватки топлива нет, но отсутствует рынок нефтепродуктов, который заменен ручным управлением,

– говорит Рябцев.

То есть из-за жесткого государственного регулирования трейдеры и сети АЗС не могут реагировать на изменение ситуации, в частности самостоятельно повышать цены и перенаправлять ресурсы.

Но можно предположить, что если удары по объектам нефтяной инфраструктуры будут продолжаться, то это действительно может перерасти в настоящий кризис.

К чему готовиться российскому населению

На данный момент оценка потерь российской нефтеперерабатывающей отрасли после украинских ударов остается предметом дискуссий. Часто звучит тезис о том, что повреждено около 25% мощностей, свидетельствуют данные Reuters.

А данные LSEG и рыночные источники сообщают, что экспорт нефтепродуктов морским транспортом снизился примерно на 15% в первой половине июня по сравнению с первой половиной мая из-за внепланового технического обслуживания нефтеперерабатывающего завода после неоднократных атак дронов.

Но экономист Иван Ус осторожно относится к таким оценкам, ведь подсчет производится следующим образом: если что-то попало в НПЗ, то учитывается доля этого объекта в общей переработке нефти.

Удары дронами лишь наносят ущерб НПЗ, а не уничтожают их полностью. То есть в любом случае их можно будет отремонтировать, и это восстановит работоспособность объекта,

– говорит эксперт.

Но даже временные повреждения создают дополнительное финансовое давление на Россию. Особенно с учетом существенного дефицита госбюджета.

В качестве примера Иван Ус приводит ситуацию сентября 2023 года, когда из-за нехватки средств власти решили сократить выплаты по так называемому демпферному механизму – компенсации продавцам топлива за сдерживание цен. Но тогда бензин фактически начал исчезать с АЗС, поскольку его продажа стала экономически невыгодной.

Дело в том, что дефицит российского бюджета за первое полугодие 2026 года уже достиг около 6 триллионов рублей, что в полтора раза превышает запланированный годовой показатель дефицита.

И логично, что российские власти могут вновь сократить или же отменить демпферные выплаты, что лишь дополнительно ухудшит ситуацию на топливном рынке.