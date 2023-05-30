Цена топлива падает, однако летом ситуация изменится

Сейчас средние цены на топливо показывают тенденцию на убыль. За последний месяц бензин и дизтопливо подешевели более чем на 1 гривну, иногда даже больше. В то же время, уже в июле ситуация может измениться в противоположную сторону.

Какая сейчас ситуация на рынке

В последнем отчете НБУ прогнозируется, что цена на топливо будет подниматься. Скорее всего, цены пойдут вверх уже в июле после возвращения довоенного налогообложения.

Читайте также Топливо подорожает до 10 гривен из-за возврата НДС на довоенный уровень

В то же время, сейчас на рынке наблюдается тенденция на спад стоимости. По данным "Минфина", сегодня средние цены литра топлива по Украине составляют:

Бензин А-95 – 45,06 гривны,

Бензин А-92 – 43,37 гривны,

Дизельное топливо – 43,66 гривны,

– 43,66 гривны, Автогаз – 21,90 гривны.

По прогнозам экспертов, цены в июле могут в среднем вырасти в таком диапазоне:

за литр бензина – от 5 до 11 гривен;

– от 5 до 11 гривен; за литр дизеля – от 7 до 8 гривен;

– от 7 до 8 гривен; за литр автогаза – на уровне 3–3,5 гривны.

На сколько снизились цены на топливо за последний месяц

Если учесть цены на топливо по разным АЗС, то, к примеру, с начала мая, когда стоимость одного литра дизтоплива составляла около 45,91 гривны, цена упала более чем на 2 гривны.

Похожая ситуация с ценами на бензин. Бензин А-95 упал за аналогичный период на 1,5 гривны, а бензин А-92 – на 1,28 гривны.

В то же время, среди всех видов горючего автогаз несущественно, но подорожал. Удорожание составило всего 9 копеек: в начале мая за литр нужно было отдать 21,81 гривны, сейчас – это 21,90 гривны.

Чего ждать летом

Напоминаем, что в июле украинская власть вернет НДС на топливо, поэтому цены могут вырасти. Согласно этому, ставка НДС вернется с 7% до 20%.

Обратите внимание! В сентябре в Украине уже частично вернули акцизы на топливо. Сегодня они составляют на автогаз – 52 евро за 1000 литров, на бензин и дизель – 100 евро за 1000 литров.

В начале полномасштабного вторжения, как рассказывает 24 Каналу директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, отмена акцизов и снижение ставок НДС позволило преодолеть кризис и удержать цены на приемлемом уровне.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Это был шок, когда цена на нефть взлетела до максимума, а у нас разбомблены нефтебазы. Вырисовывалась перспектива колоссального роста цен. Но то что отменили акцизы и уменьшили НДС, позволило сохранить 10 гривен на литре.

Кроме того, эксперт добавляет, что рост цен летом не отразится на спросе, а следовательно, снижения объемов продаж ожидать не стоит.