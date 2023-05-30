Яка зараз ситуація на ринку

В останньому звіті НБУ прогнозується, що ціна на пальне буде дорожчати. Найімовірніше, що ціни підуть в гору вже у липні після повернення довоєнного оподаткування.

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Водночас зараз на ринку спостерігається тенденція на спад вартості. За даними "Мінфіну" на сьогодні середні ціни літри пальне по Україні становлять:

Бензин А-95 – 45,06 гривні,

Бензин А-92 – 43,37 гривні,

Дизельне пальне – 43,66 гривні,

– 43,66 гривні, Автогаз – 21,90 гривні.

За прогнозами експертів ціни у липні можуть в середньому зрости у такому діапазоні:

за літр бензину – від 5 до 11 гривень;

– від 5 до 11 гривень; за літр дизелю – від 7 до 8 гривень;

– від 7 до 8 гривень; за літр автогазу – на рівні 3—3,5 гривні.

На скільки зменшилися ціни на пальне за останній місяць

Якщо взяти до уваги ціни на пальне по різних АЗС, то, до прикладу, з початку травня, коли вартість одного літра дизпального складала близько 45,91 гривні, ціна впала на понад 2 гривні.

Схожа ситуація із цінами на бензин. Бензин А-95 впав за аналогічний період на 1,5 гривні, а бензин А-92 – на 1,28 гривні.

Водночас серед усіх видів пального автогаз несуттєво, але подорожчав. Здорожчання становило всього 9 копійок: на початку травня за літр потрібно було віддати 21,81 гривні, то зараз – це 21,90 гривні.

Чого чекати влітку

Нагадуємо, що в липні українська влада поверне ПДВ на пальне, тож ціни можуть зрости. Згідно з цим ставка ПДВ повернеться з 7% до 20%.

Зверніть увагу! У вересні в Україні частково вже повернули акцизи на пальне. На сьогодні вони складають на автогаз – 52 євро за 1000 літрів, на бензин та дизель – 100 євро за 1000 літрів.

На початку повномасштабного вторгнення, як розповідає 24 Каналу директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, скасування акцизів та зниження ставок ПДВ дозволило подолати кризу та втримати ціни на прийнятному рівні.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Це був шок, коли ціна на нафту злетіла до максимуму, а в нас розбомблені нафтобази. Вимальовувалась перспектива колосального зростання цін. Але те, що скасували акцизи й зменшили ПДВ, дозволило зберегти 10 гривень на літрі.

Крім того, експерт додає, що зростання цін влітку не повпливає на попит, а отже, зниження обсягів продажів очікувати не варто.