Наценки на горючее сейчас выше, чем были до войны: в чем причина

26 сентября 2022 , 11:46
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На мировых биржах цены на нефть падают. Однако на стоимость горючего в Украине это не повлияет. Кроме этого, наценки на горючее выше, чем были.

Почему не снизятся цены на горючее

В комментарии 24 каналу Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, рассказывает, что в украинских трейдеров нет никакого интереса в снижении цен. Контроля со стороны государства нет: ни контроля цен, ни контроля качества нефтепродуктов.

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Даже налоги трейдеры не платят, кроме 7% НДС. А альтернативы нефтепродуктам нет. Поэтому горючее все равно будут покупать, по любым ценам,
– добавляет эксперт.

Что там с наценками на горючее

По словам Сергея Куюна, директора "Консалтинговой группы А-95", до войны в Украину работало 70 импортеров горючего, в июне этого года их число составило 355.

Однако это даже хорошо, ведь в Украине разветвленная система источников снабжения, диверсифицированная логистика. И рынок работает.

 

Сергей Куюн

Директор "Консалтинговой группы А-95"

Наценки на горючее сейчас выше, чем были до войны. Но ведь надо понимать, что объем рынка уменьшился на 30 – 50% в зависимости от типа горючего. Расходы на содержание инфраструктурных объектов логистика подорожали, а объемы рынка упали. Для покрытия этих расходов и были повышены торговые наценки.

Украина сделала невероятное, – Куюн о трансформации топливного рынка

Цены на горючее

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Автор: Валерія Городинська