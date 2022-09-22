Дизельные страхи трейдеров

По мнению Сергея Куюна, которой он поделился в комментарии 24 канала, чем заменить российский дизель – основной волнующий трейдеров сейчас вопрос. Ведь речь идет об объеме почти в 3 миллиона тонн в месяц.

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Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Это очень большой объем. А для украинских трейдеров это означает, что никто не желает заключать с ними долгосрочные контракты. Никто не хочет брать на себя обязательство по поставкам за границу, не понимая, что будет на внутренних рынках.

Так что эксперт предполагает, что быстрее дизель будут транспортировать из отдаленных регионов, таких как из Индии или арабских стран. Однако в случае варианта с Индией говорить все равно будет о российском нефтяном продукте. Его ведь Индия производит его из российской нефти.

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Что будет с ценами на дизель

Куюн отмечает, что уже сейчас цены на дизтопливо очень высокие, а вот на бензин наоборот падают. Это все свидетельствует о высоком спросе и нехватке дизельного топлива на европейском рынке.

Таким образом, европейские проблемы с газом отражаются в частности на ценах на нефть и нефтепродукты. Потому что это альтернатива газу,

– объясняет он.

Эксперт напоминает, что по состоянию на июнь в Украину работало 355 импортеров дизтоплива против 70 до войны. По его мнению, это достаточно хорошо, ведь благодаря такому большому количеству импортеров в Украину разветвленная система источников и диверсифицированная логистика.

Рынок работает. Поэтому утверждать о монополии на рынке или ограничении конкуренции не приходится. Это все гарантирует объективное ценообразование и то, что Украина будет с горючим,

– считает Куюн.

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