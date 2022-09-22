Дизельні страхи трейдерів

На думку Сергія Куюна, якою він поділився в коментарі 24 каналу, чим замінити російський дизель – основне питання, що хвилює трейдерів зараз. Адже мовиться про обсяг у майже 3 мільйони тонн на місяць.

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Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А–95" Це дуже великий обсяг. А для українських трейдерів це означає, що ніхто не хоче заключати з ними довгострокові контракти. Ніхто не хоче брати на себе зобов’язання щодо постачання за кордон, не розуміючи, що буде на внутрішніх ринках.

Тож експерт припускає, що швидше дизель транспортуватимуть з віддалених регіонів, як от з Індії чи арабських країн. Однак у разі варіанту з Індією мовитися все одно буде про російський нафтовий продукт. Адже його Індія виробляє його з російської нафти.

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Що буде з цінами на дизель

Куюн наголошує, що вже зараз ціни на дизпальне дуже високі, а от на бензин навпаки падають. Це все свідчить про високий попит і нестачу дизельного пального на європейському ринку.

Таким чином європейські проблеми з газом позначаються зокрема на цінах на нафту і нафтопродукти. Тому що це альтернатива газу,

– пояснює він.

Експерт нагадує, що станом на червень в Україні працювало 355 імпортерів дизпального проти 70 до війни. На його думку, це досить добре, адже завдяки такій великій кількості імпортерів в Україні розгалужена система джерел постачання та диверсифікована логістика.

Ринок працює. Тому стверджувати про монополію на ринку чи обмеження конкуренції не доводиться. Це все гарантує об’єктивне ціноутворення і те, що Україна буде з пальним,

– вважає Куюн.

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