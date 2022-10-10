Ажиотаж создает ненужную панику, – эксперт об очередях на заправках

После массовых атак России по территории Украины 10 октября, украинцы массово стоят в очередях на АЗС. Эксперт рассказывает, что сейчас не нужно создавать искусственного дефицита топлива, которого достаточно.

Ажиотаж на горючее среди населения не утихает. Этому послужило то, что большинство АЗС не работали. Однако причиной было не отсутствие горючего, а долгая воздушная тревога.

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Ажиотаж на горючее лишний

Как рассказал 24 каналу Сергей Куюн, эксперт по энергетическим вопросам, рынок горючего в Украине функционирует нормально и у нас есть запасы. Кроме этого, нормально функционирует система снабжения горючего.

Сергей Куюн Эксперт по энергетическим вопросам У нас работает сейчас очень гибкая логистическая система поставок. Многие поставки идет автомобильным и железнодорожным транспортом, поэтому нет абсолютно оснований, чтобы паниковать.

Людям следует знать, чтоЕсли люди сейчас быстро раскупят горючее, то заправки будут вынуждены некоторое время простаивать в ожидании из-за искусственного дефицита.

Эксперт подчеркивает, что, несмотря на горючее, есть случаи, когда даже хлеб мгновенно раскупают. Вот такой ажиотажный спрос создает совершенно ненужную панику.

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Один из самых сложных вечеров для энергетики: что следует делать украинцам

Напомним, из-за массовой атаки России по электростанциям Украины, в некоторых регионах временно отсутствует электроэнергия. Власти Украины просят ограничить потребление энергии:

Нардеп Лещенко призвал украинцев сегодня вечером, с 17:00 до 23:00, минимизировать использование энергоприборов. Ими следует пользоваться ночью или в обеденное время дня.

Также более экономное использование освещения в вечерние часы облегчит нагрузку на энергосистему. Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением семей (домохозяйств).

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