Проблемы, связанные с войной, не утихают: одна страна вновь спасает ситуацию с топливом

Австралия продлила налоговые льготы на топливо ещё на один месяц. Это связано с тем, что цены на бензин и дизельное топливо в стране продолжают расти на фоне войны США против Ирана.

Какие льготы ввела Австралия

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, передает Reuters.

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По его словам, власти продлят действие льготного акциза еще на июль, хотя ранее его ввели только до конца июня.

Благодаря этим льготам литр бензина и дизельного топлива для австралийцев будет стоить на 16 центов дешевле обычных цен.

В правительстве подсчитали, что это позволит водителям экономить около 11 австралийских долларов на каждом баке.

"Мы знаем, что семьи по-прежнему находятся под давлением, и понимаем, что последствия этого конфликта на другом конце света будут иметь долгосрочный экономический эффект",

– пояснил решение правительства Албаниз.

Он добавил, что продление льгот станет дополнительной временной поддержкой для австралийцев, которая поможет смягчить влияние высоких цен на топливо.

Ранее власти страны уже вдвое сократили акциз на бензин и дизельное топливо на три месяца, до конца июня, а также отменили сбор для тяжелого транспорта.

Также в мае правительство продлило до сентября программу по высвобождению запасов бензина и дизельного топлива из внутренних резервов Австралии. Хотя изначально ее планировалось завершить в июле.

Как выросли цены на топливо в Австралии

Стоит отметить, что Австралия импортирует большую часть необходимого ей топлива. Поэтому после начала войны на Ближнем Востоке она столкнулась с перебоями в поставках бензина и дизельного топлива.

К тому же сразу подскочила стоимость топлива. По данным экономического отчета Bankwest Curtin Economics Centre, уже в первые недели конфликта цены на топливо в Западной Австралии выросли:

бензин — примерно на 78–81 цент за литр;

премиум-бензин — почти на столько же;

дизельное топливо — примерно на 120 центов за литр.

В среднем по стране, по данным Australian Broadcasting Corporation, до апреля 2026 года дизельное топливо стабильно держалось выше 3 австралийских долларов за литр, несмотря на правительственные налоговые скидки.

Напомним, ранее правительство Австралии приняло решение увеличить национальные запасы топлива и создать постоянный государственный резерв объемом около 1 миллиарда литров. На эту инициативу будет потрачено 10 миллиардов австралийских долларов, то есть примерно 7,22 миллиарда долларов США.