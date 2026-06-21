Які пільги запровадила Австралія

Про це в неділю, 21 червня, повідомив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, передає Reuters.

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За його словами, влада продовжить дію пільгового акцизу ще на липень, хоча раніше запровадили його лише до кінця червня.

Завдяки цим пільгам літр бензину і дизельного пального для австралійців коштуватиме на 16 центів дешевше від звичайних цін.

В уряді підрахували, що це дозволить водіям заощаджувати близько 11 австралійських доларів на кожному баку.

Ми знаємо, що сім'ї все ще перебувають під тиском, і розуміємо, що наслідки цього конфлікту на іншому кінці світу матимуть довготривалий економічний ефект,

– пояснив рішення уряду Албаніз.

Він додав, що продовження пільг стане додатковою тимчасовою підтримкою для австралійців, яка допоможе пом'якшити вплив високих цін на пальне.

Раніше влада країни вже вдвічі скоротила акциз на бензин і дизель на три місяці, до кінця червня, а також скасувала збір для важкого транспорту.

Також у травні уряд продовжив до вересня програму із вивільнення запасів бензину та дизеля з внутрішніх резервів Австралії. Хоча попередньо її мали завершити у липні.

Як зросли ціни на пальне в Австралії

Варто зазначити, що Австралія імпортує більшу частину необхідного їй пального. Відтак, після початку війни на Близькому Сході зіткнулася з перебоями в постачанні бензину та дизеля.

До того ж одразу підскочила вартість пального. За даними економічного звіту Bankwest Curtin Economics Centre, вже в перші тижні конфлікт ціни на пальне в Західній Австралії зросли:

бензин – приблизно на 78 – 81 цент за літр;

преміум-бензин – майже так само;

дизель – приблизно на 120 центів за літр.

В середньому по країні, за даними Australian Broadcasting Corporation, до квітня 2026 року дизель стабільно тримався вище 3 австралійських доларів за літр, попри урядові податкові знижки.

Нагадаємо, раніше уряд Австралії ухвалив рішення збільшити національні запаси пального та створити постійний державний резерв обсягом близько 1 мільярда літрів.. На цю ініціативу витратять 10 мільярдів австралійських доларів, тобто приблизно 7,22 мільярда доларів США.