22 января, 15:16
Генераторы поднимают спрос: в Минэнерго ответили, грозит ли дефицит топлива

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Украина импортировала более 344 тысяч тонн топлива с начала 2026 года, обеспечивая стабильные поставки благодаря разнообразным путям транспортировки.
  • Нет оснований для дефицита топлива или колебания цен, поскольку логистика стабильная, а государственная система мониторинга контролирует качество и объемы топлива.

В Украине из-за перебоев с энергоснабжением в январе спрос на топливо остается необычно высоким. Однако сейчас рынок топлива обеспечен всеми необходимыми ресурсами и функционирует стабильно.

Какие запасы топлива в Украине?

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Николай Колесник

Заместитель министра энергетики Украины

Традиционно январь является периодом низкого сезонного потребления. Однако нынешние реалии, в частности активная работа генераторов, поддерживают спрос на топливо. Несмотря на это, благодаря слаженным действиям правительства и операторов рынка, этот спрос стабильно покрывается.

На сегодня, по его словам, Украина импортировала уже более 344 тысяч тонн топлива с начала 2026 года. К тому же важную роль в обеспечении украинцев бензином и дизелем играют внутренние производители.

Заместитель отметил, что именно диверсификация поставок способствует регулярной и стабильной логистике нефтепродуктов для нужд потребителей.

Сейчас топливо в Украину поступает различными путями поступает различными путями:

  • автомобильным транспортом;
  • по железной дороге;
  • морскими маршрутами.

Ни один отдельный инфраструктурный объект не является критическим, а в случае локальных ограничений рынок автоматически переходит на альтернативные маршруты,
– подчеркнул Колесник.

Возможен ли дефицит топлива?

На сегодня оснований для дефицита топлива, колебания цен и дестабилизации рынка, по мнению Колесника, в Украине нет. Ведь нынешняя логистическая ситуация с поставками стабильная.

Ценообразование на рынке топлива определяется комплексом факторов, включая мировые цены и налоговую политику. Логистика не создает оснований для ценовых колебаний или дефицита,
– отметил чиновник.

В то же время он напомнил, что в Украине проводится государственный мониторинг объемов горючего и его качества. Также действует система минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Заявки этом государство контролирует баланс на рынке в режиме реального времени и может оперативно отреагировать на любой кризис.

Важно! Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине сохраняются резервы топлива на уровне 20 дней среднего потребления. А в декабре 2025 года даже удалось достичь рекордных показателей импорта бензина и дизеля.

Какие цены на топливо в Украине?

  • На рынке топлива в Украине зафиксировали подорожание автогаза - его цена за последнее время выросла примерно на 3 гривны за литр. Эксперты объясняют это нехваткой ресурса, которая сформировалась в этом сегменте.

  • В то же время бензин и дизель пока демонстрируют стабильность. Специалисты отмечают, что в начале 2026 года эти виды топлива не дорожали, ведь дистрибьюторы заблаговременно заложили в стоимость повышенную маржу. Это позволило удержать цены как накануне нового года, так и после праздничного периода.

  • Аналитики прогнозируют, что резкого роста стоимости бензина и дизеля в ближайшее время не будет, даже с учетом повышения акцизов. Дефицита ресурса на рынке не ожидают, а ключевым фактором возможных колебаний будут оставаться мировые цены на нефть.