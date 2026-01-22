Генераторы поднимают спрос: в Минэнерго ответили, грозит ли дефицит топлива
- Украина импортировала более 344 тысяч тонн топлива с начала 2026 года, обеспечивая стабильные поставки благодаря разнообразным путям транспортировки.
- Нет оснований для дефицита топлива или колебания цен, поскольку логистика стабильная, а государственная система мониторинга контролирует качество и объемы топлива.
В Украине из-за перебоев с энергоснабжением в январе спрос на топливо остается необычно высоким. Однако сейчас рынок топлива обеспечен всеми необходимыми ресурсами и функционирует стабильно.
Какие запасы топлива в Украине?
Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Традиционно январь является периодом низкого сезонного потребления. Однако нынешние реалии, в частности активная работа генераторов, поддерживают спрос на топливо. Несмотря на это, благодаря слаженным действиям правительства и операторов рынка, этот спрос стабильно покрывается.
На сегодня, по его словам, Украина импортировала уже более 344 тысяч тонн топлива с начала 2026 года. К тому же важную роль в обеспечении украинцев бензином и дизелем играют внутренние производители.
Заместитель отметил, что именно диверсификация поставок способствует регулярной и стабильной логистике нефтепродуктов для нужд потребителей.
Сейчас топливо в Украину поступает различными путями поступает различными путями:
- автомобильным транспортом;
- по железной дороге;
- морскими маршрутами.
Ни один отдельный инфраструктурный объект не является критическим, а в случае локальных ограничений рынок автоматически переходит на альтернативные маршруты,
– подчеркнул Колесник.
Возможен ли дефицит топлива?
На сегодня оснований для дефицита топлива, колебания цен и дестабилизации рынка, по мнению Колесника, в Украине нет. Ведь нынешняя логистическая ситуация с поставками стабильная.
Ценообразование на рынке топлива определяется комплексом факторов, включая мировые цены и налоговую политику. Логистика не создает оснований для ценовых колебаний или дефицита,
– отметил чиновник.
В то же время он напомнил, что в Украине проводится государственный мониторинг объемов горючего и его качества. Также действует система минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Заявки этом государство контролирует баланс на рынке в режиме реального времени и может оперативно отреагировать на любой кризис.
Важно! Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине сохраняются резервы топлива на уровне 20 дней среднего потребления. А в декабре 2025 года даже удалось достичь рекордных показателей импорта бензина и дизеля.
Какие цены на топливо в Украине?
На рынке топлива в Украине зафиксировали подорожание автогаза - его цена за последнее время выросла примерно на 3 гривны за литр. Эксперты объясняют это нехваткой ресурса, которая сформировалась в этом сегменте.
В то же время бензин и дизель пока демонстрируют стабильность. Специалисты отмечают, что в начале 2026 года эти виды топлива не дорожали, ведь дистрибьюторы заблаговременно заложили в стоимость повышенную маржу. Это позволило удержать цены как накануне нового года, так и после праздничного периода.
Аналитики прогнозируют, что резкого роста стоимости бензина и дизеля в ближайшее время не будет, даже с учетом повышения акцизов. Дефицита ресурса на рынке не ожидают, а ключевым фактором возможных колебаний будут оставаться мировые цены на нефть.