Россия массово уничтожает украинские заправки: останутся ли водители без топлива

Россия усилила удары по украинским автозаправочным станциям в ответ на удары дронов по своим НПЗ. Только за один месяц пострадали более 100 АЗС в нескольких областях Украины.

Каковы последствия ударов по АЗС

Об этом сообщают участники топливного рынка, пишет Delo.ua.

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Россияне проводят атаки на различные сети АЗС, особенно активно в прифронтовых районах.

"Укрнафта"

Председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура рассказал, что 2–3 июля Россия нанесла удары по трем заправкам компании в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Особенно болезненным был удар по Николаевской области. Там российский "Шахед" попал в навес над топливной колонкой. В результате погиб один человек, еще двое были ранены. Кроме того, возник пожар, в результате которого сгорели автомобили, а здание станции было разрушено.

В Харьковской области удар "Шахеда" также полностью разрушил здание станции и уничтожил оборудование.

"БРСМ-Нафта"

По словам директора по маркетингу "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука, под удар попали заправочные комплексы в шести областях:

Запорожской;

Днепропетровской;

Сумской;

Херсонской;

Одесской;

и Николаевской.

В целом в сети подсчитали, что в последнее время пострадали как минимум 8 заправок.

SOCAR

Недавно враг атаковал АЗС SOCAR в Николаевской области, в которую попали сразу три российских дрона. Здание было повреждено, но сотрудники на момент атаки находились в укрытии, поэтому не пострадали.

В настоящее время сеть обустроила укрытия на своих 20 объектах в Одессе, Николаеве, Днепре, а также в шести областях. Конечно, это поможет спасти жизни людей, но не оборудование.

Будет ли дефицит топлива из-за ударов

Однако, несмотря на значительные повреждения, сети не ожидают дефицита топлива в Украине. Они перестраивают поставки и используют альтернативы для обеспечения водителей.

В частности, Александр Мельничик уверен, что России не удастся оставить Украину без бензина из-за атак на гражданские АЗС. Дело в том, что сети располагают разветвленной логистикой для поставок топлива населению.

К тому же отпускать топливо можно даже непосредственно из бензовозов, если оборудование АЗС повреждено дронами.

В то же время участники рынка призывают развивать мобильные АЗС во время действия военного положения, особенно в прифронтовых регионах.

Таким образом, план Москвы по созданию топливного кризиса в Украине по образцу российского вряд ли сработает, но инфраструктура автозаправочных сетей и люди находятся в опасности.

К слову, на днях министр экономики Алексей Соболев во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде подтвердил, что в Украине на данный момент отсутствует дефицит топлива, а рынок полностью обеспечен необходимыми ресурсами.