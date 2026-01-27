Европа не доверяет США: торговая сделка "зависла" из-за заявлений Трампа

Европарламент отложил решение о "разморозке" торгового соглашения между США и Евросоюзом после отмены Дональдом Трампом новых тарифов. Однако депутаты планируют вернуться к этому вопросу позже.

Почему Европарламент не разморозит соглашение?

После двух с половиной часов переговоров депутаты Европарламента так и не смогли прийти к согласию, следует ли выносить торговое соглашение США и ЕС на голосование, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Не помогло даже то, что некоторые страны ЕС призвали разблокировать соглашение после того, как Трамп отказался от угроз ударить новыми тарифами из-за Гренландии.

В целом во время встречи депутаты согласились, что теперь соглашение надо продвигать вперед, но подходы к этому различаются:

часть призывает занять более жесткую позицию в переговорах с Вашингтоном;

остальные настаивают на быстрой ратификации соглашения, чтобы нормализовать торговые отношения с США.

Например, социалисты хотят знать позицию Еврокомиссии по Инструменту противодействия принуждению. Этот механизм ЕС хотел использовать против США как торговое оружие в ответ на тарифные угрозы Трампа.

Конечно, мы хотим этого соглашения. Но нам нужна ясность относительно договоренностей, которые, по словам Трампа, он заключил с НАТО и которые якобы стали причиной его отступления,

– заявила депутат от социал-демократов Кэтлин ван Бремпт.

Заметьте! Между тем Еврокомиссия, по информации высокопоставленных чиновников, якобы хочет ускорить продвижение торгового соглашения после изменения позиции Трампа.

Когда ЕС рассмотрит торговое соглашение?

Впрочем, Европейский парламент планирует вернуться к рассмотрению торгового соглашения между ЕС и США уже на следующей неделе. Председатель комитета по международной торговле Бернд Ланге сообщил журналистам, что это произойдет в следующую среду, 4 февраля, пишет Euractiv.

Есть элементы, которые движутся в правильном направлении, но остается много неопределенности,

– отметил Ланге.

Политик отметил, что договоренностям вокруг Гренландии, которые Трамп назвал "рамкой будущего соглашения", до сих пор не хватает конкретики.

В итоге устойчивого большинства в Европарламенте, чтобы разморозить соглашение с США, пока все еще нет.

Но если на следующей неделе депутаты все же согласятся разблокировать документ, то, по словам Ланге, Европарламент сможет ратифицировать соглашение уже до конца февраля.

Важно! Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как американский президент пригрозил пошлинами восьми европейским странам, которые поддержали Гренландию.

Почему Трамп отказался от пошлин?