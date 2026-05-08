Трамп поставил ЕС жесткий дедлайн: иначе тарифы будут "гораздо выше"

Президент Дональд Трамп отложил анонсированное введение высоких тарифов на европейские автомобили, импортируемые в США. Однако он поставил короткий дедлайн Европе для реализации торгового соглашения.

Что требует Трамп от ЕС?

После разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен американский лидер дал ЕС время до 4 июля для ратификации торгового соглашения с США, передает Bloomberg.

Вместе с тем Трамп пригрозил значительно повысить пошлины на товары из Европы, если законодатели не согласуют окончательно до лета соглашение, заключенное еще в июле прошлого года.

Я согласился дать им время до 250-летия нашей страны, или же, к сожалению, их тарифы немедленно взлетят до гораздо более высоких уровней,

– написал президент в своей соцсети Truth Social.

Президент Еврокомиссии отреагировала на это новое заявление Трампа. Она заявила, что обе стороны якобы остаются "полностью преданными" реализации соглашения.

Мы достигаем хорошего прогресса на пути к снижению тарифов до начала июля,

– добавила фон дер Ляйен.

Почему Трамп угрожает ЕС?

Звонок американского президента в Брюссель состоялся после того, как европейские законодатели и представители правительств ЕС накануне так и не смогли согласовать реализацию торговой сделки, которую Трамп и фон дер Ляйен заключили в июле прошлого года в Шотландии.

По договоренностям лидеров, ЕС согласился отменить пошлины на американские промышленные товары и инвестировать миллиарды долларов в американскую энергетику и другие отрасли. В ответ Вашингтон пообещал ввести 15% пошлины на большинство европейских товаров.

Однако Евросоюз до сих пор не ратифицировал заключенное соглашение. Председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге после встречи в среду заявил, что удалось продвинуться в переговорах о законодательстве, которое должно закрепить соглашение. Однако отметил, что для этого нужно больше времени.

Мы как никогда ранее настроены продвигать и защищать мандат парламента, чтобы предоставить дополнительные гарантии, которые будут полезными как для граждан, так и для компаний в ЕС и США,

– заявил Ланге.

Следующее обсуждение соглашения запланировано на 19 мая в Страсбурге.

КАК Трамп давит на Евросоюз?

Между тем Трамп давит на ЕС, пытаясь ускорить ратификацию торговых договоренностей. На прошлой неделе он пригрозил повысить пошлины на европейские автомобили с 15% до 25%.

Президент обвинил Европу в том, что она движется слишком медленно во внедрении соглашения.

Я терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть исторической торговой сделки,

– отметил глава Белого дома.

В торговом ведомстве США добавляют, что ЕС не спешит не только с принятием необходимого законодательства, но и до сих пор не начал работать над устранением нетарифных барьеров, предусмотренных соглашением, пишет Politico.

Мы на 95% выполнили условия в течение девяти месяцев ... а они за это время выполнили 0%. По тарифам, они хотя бы запустили процесс. Это сложно. Я понимаю, что это медленно. Но есть и другие вещи, где они даже не начинали,

– подчеркнул торговый представитель США Джеймисон Грир.

Аналитики тем временем говорят, что Трамп недаром выбрал именно автомобильный сектор для удара, который является особенно чувствительным для ЕС, а в частности Германии. С одной стороны, он хочет заставить ЕС быстрее двигаться по торговой сделке. А с другой, стремится наказать немецкого канцлера Фридриха Мерца за критические высказывания относительно войны в Иране.

Заметьте! В то же время глава МВФ Кристалина Георгиева предостерегла США, что новые тарифы Трампа могут подорвать прежде всего экономику самой страны.

Почему ЕС откладывает ратификацию соглашения?

Следует добавить, что Трамп сам спровоцировал ЕС отложить ратификацию торгового соглашения уже дважды. Впервые процесс остановили еще в январе, когда члены торгового комитета выразили возмущение заявлениями президента США по Гренландии и его угрозами ввести новые пошлины против европейских партнеров, которые не стали на сторону Вашингтона.

Повторную паузу объявили уже в феврале после решения США ввести глобальные 10% тарифы на импорт. В Брюсселе тогда обеспокоились, что новая таможенная политика может ударить по ряду секторов европейского экспорта.

На этом дискуссия не завершилась. Сейчас евродепутаты настаивают на более жестких предохранителях в окончательном соглашении. Среди предложенных механизмов – автоматическое приостановление договоренностей в случае новых угроз со стороны Вашингтона относительно территориальной целостности ЕС.