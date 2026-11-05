Торговая война между США и Китаем: Пекин выдвинул жесткий ультиматум по поводу пошлин
Противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира набирает обороты. На этот раз камнем преткновения стали масштабные торговые соглашения, от которых зависит выживание целой отрасли.
Почему Пекин выдвинул ультиматум Вашингтону и как это отразится на кошельках американских фермеров
Китайские власти официально заявили, что готовы наращивать закупки американской агропродукции только при одном условии. Речь идет о полноценном внедрении соглашения о взаимном снижении пошлин по формуле "30 миллиардов на 30 миллиардов", о чем пишет Reuters.
В настоящее время американские аграрии оказались в затруднительном положении из-за высоких цен на топливо, и задержка экспорта только усугубляет кризис. Пресс-секретарь министерства торговли Китая Хуан Линь подчеркнул, что США должны первыми сделать шаг навстречу: снизить тарифы, устранить нетарифные барьеры и расширить доступ к рынку.
Важно! Трейдеры отмечают, что без этих шагов масштабные закупки мяса и кукурузы остаются коммерчески невыгодными, что напрямую сказывается на доходах производителей в США.
Что известно о предыстории торгового конфликта
Еще в сентябре во время встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа стороны обсуждали пакет взаимного сокращения пошлин на общую сумму 60 миллиардов долларов. Белый дом рассчитывал, что Пекин будет закупать сельскохозяйственную продукцию на 17 миллиардов долларов ежегодно, начиная с 2026 года.
Однако на данный момент Китай выполняет только план по сое, тогда как импорт других продуктов упал до самого низкого уровня с 2019 года – времен разгара первой американо-китайской торговой войны. До конца года специальная рабочая группа должна провести встречу, чтобы попытаться исправить ситуацию и определить точные сроки отмены пошлин.
Недавно мы писали, что в этом году закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции (кроме сои) упали до семилетнего минимума. Несмотря на майское соглашение с Белым домом об ежегодном импорте на сумму 17 миллиардов долларов, с января по сентябрь Пекин закупил товаров лишь на 7,2 миллиарда долларов.