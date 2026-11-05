Торговая война между США и Китаем: Пекин выдвинул жесткий ультиматум по поводу пошлин

Почему Пекин выдвинул ультиматум Вашингтону и как это отразится на кошельках американских фермеров

Китайские власти официально заявили, что готовы наращивать закупки американской агропродукции только при одном условии. Речь идет о полноценном внедрении соглашения о взаимном снижении пошлин по формуле "30 миллиардов на 30 миллиардов", о чем пишет Reuters.

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В настоящее время американские аграрии оказались в затруднительном положении из-за высоких цен на топливо, и задержка экспорта только усугубляет кризис. Пресс-секретарь министерства торговли Китая Хуан Линь подчеркнул, что США должны первыми сделать шаг навстречу: снизить тарифы, устранить нетарифные барьеры и расширить доступ к рынку.

Важно! Трейдеры отмечают, что без этих шагов масштабные закупки мяса и кукурузы остаются коммерчески невыгодными, что напрямую сказывается на доходах производителей в США.

Что известно о предыстории торгового конфликта

Еще в сентябре во время встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа стороны обсуждали пакет взаимного сокращения пошлин на общую сумму 60 миллиардов долларов. Белый дом рассчитывал, что Пекин будет закупать сельскохозяйственную продукцию на 17 миллиардов долларов ежегодно, начиная с 2026 года.

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Однако на данный момент Китай выполняет только план по сое, тогда как импорт других продуктов упал до самого низкого уровня с 2019 года – времен разгара первой американо-китайской торговой войны. До конца года специальная рабочая группа должна провести встречу, чтобы попытаться исправить ситуацию и определить точные сроки отмены пошлин.

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Недавно мы писали, что в этом году закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции (кроме сои) упали до семилетнего минимума. Несмотря на майское соглашение с Белым домом об ежегодном импорте на сумму 17 миллиардов долларов, с января по сентябрь Пекин закупил товаров лишь на 7,2 миллиарда долларов.