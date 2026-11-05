Торгова війна США та Китаю: Пекін висунув жорсткий ультиматум щодо мит

Чому Пекін висунув ультиматум Вашингтону та як це вдарить по гаманцях американських фермерів

Китайська влада офіційно заявила, що готова нарощувати закупівлі американської агропродукції лише за однієї умови. Йдеться про повноцінне впровадження угоди про взаємне зниження мит за формулою "30 мільярдів на 30 мільярдів", про що пише Reuters.

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Наразі американські аграрії опинилися у скрутному становищі через високі ціни на пальне, і затримка експорту лише посилює кризу. Речник міністерства комерції Китаю Хуан Лін наголосив, що США повинні першими зробити крок назустріч: знизити тарифи, прибрати нетарифні бар'єри та розширити доступ до ринку.

Важливо! Трейдери зазначають, що без цих кроків масштабні закупівлі м'яса та кукурудзи залишаються комерційно невигідними, що безпосередньо б'є по доходах виробників у США.

Що відомо про передісторію торгового конфлікту

Ще у вересні під час зустрічі Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа сторони обговорювали пакет взаємного скорочення мит на загальну суму 60 мільярдів доларів. Білий дім розраховував, що Пекін купуватиме сільськогосподарських товарів на 17 мільярдів доларів щорічно, починаючи з 2026 року.

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Проте наразі Китай виконує лише план щодо сої, тоді як імпорт інших продуктів впав до найнижчого рівня з 2019 року – часів розпалу першої американо-китайської торгової війни. До кінця року спеціальна робоча група має провести зустріч, щоб спробувати врятувати ситуацію та визначити точні терміни скасування мит.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нещодавно ми писали, що цьогоріч закупівлі Китаєм американської сільськогосподарської продукції (окрім сої) впали до семирічного мінімуму. Попри травневу угоду з Білим домом про щорічний імпорт на суму 17 мільярдів доларів, з січня по вересень Пекін придбав товарів лише на 7,2 мільярда доларів.