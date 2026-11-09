Торговое перемирие между США и Китаем: Пекин приостановил введение пошлин до января

Противостояние двух крупнейших экономик мира прервалось неожиданно, что дало глобальным рынкам время на передышку. Вашингтон и Пекин решили временно снизить градус напряженности, отложив введение жестких торговых ограничений.

Что произошло с тарифами и когда ожидать изменений

Китай официально приостановил введение дополнительной 24-процентной пошлины на американские товары еще на два месяца. Это решение будет действовать до 10 января следующего года, однако базовая ставка в 10% на импорт из США остается в силе. Соответствующее заявление обнародовала Комиссия по таможенным тарифам Госсовета КНР, пишет Bloomberg.

Кроме того, китайское Министерство транспорта продлило отмену специальных сборов для американских судов в своих портах. Пекин внимательно следит за планами Вашингтона по замене чрезвычайных тарифов Дональда Трампа на новые пошлины и предупреждает о возможных контрмерах.

Почему Вашингтон оказывает давление на Пекин именно сейчас

Несмотря на стабилизацию отношений, напряженность между странами никуда не исчезла. На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир провели жесткий разговор с вице-премьером Китая Хэ Лифэном.

Американская сторона требует от Пекина "конкретных действий" для выполнения своих обещаний. Речь идет прежде всего о закупках сельскохозяйственной продукции, а также об урегулировании вопросов, касающихся редкоземельных и других критически важных минералов, которые имеют жизненно важное значение для мировой экономики.

Какова предыстория торгового конфликта

Новый график тарифной паузы стал результатом сентябрьских договоренностей между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Первоначальное перемирие, которое должно было закончиться 10 ноября, было заключено еще в октябре 2025 года в южнокорейском Пусане.

Тогда стороны согласились заморозить взаимные 24-процентные пошлины, чтобы остановить эскалацию торговой войны, которую Трамп начал вскоре после своего возвращения в Белый дом. Уже в конце этого месяца лидеры США и Китая планируют встретиться в третий раз за год на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, где будет решаться дальнейшая судьба глобальной торговли.

Ранее мы писали, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах Трампу будет сложнее рисковать торговым перемирием с Пекином.