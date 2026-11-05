Торговая война с Китаем: как поражение Трампа может укрепить позиции Пекина

Почему результаты выборов могут сыграть на руку Китаю

После поражения республиканцев на промежуточных выборах Трампу будет сложнее рисковать торговым перемирием с Пекином, пишет Reuters.

Adv

Дело в том, что именно рост стоимости жизни стал одной из причин недовольства американцев и сыграл на руку демократам. А торговые войны с Китаем и другими странами усилили экономическое давление на потребителей.

Это может дать китайской стороне дополнительные рычаги на переговорах. Пекин способен требовать от Вашингтона снижения пошлин и других уступок, рассчитывая, что Трамп теперь более заинтересован в сделке.

Однако старший научный сотрудник американского аналитического центра Foundation for Defense of Democracies Крейг Синглтон считает, что чрезмерное давление на Трампа опасно для Пекина.

Такая стратегия может привести к просчету, который нарушит именно ту стабильность, которую Си пытается сохранить– отметил эксперт.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Обратите внимание! Новое испытание для отношений США и Китая состоится в ходе предстоящих торговых переговоров между странами. В конце этого месяца Трамп должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в кулуарах саммита АТЭС в Шэньчжэне, а в декабре – в Майами во время саммита G20.

Почему долгосрочные последствия сопряжены с рисками

Несмотря на возможные преимущества на переговорах, в Пекине понимают, что нынешняя ситуация не гарантирует долгосрочного улучшения отношений. Следующий президент США может оказаться менее склонным к компромиссам с Китаем.

Поэтому для Китая важно также продуктивно использовать время, пока Трамп еще у власти. Бывший чиновник МИД КНР Шэнь Вэйчжун считает, что даже два года относительной стабильности позволят Пекину лучше подготовиться к будущим конфликтам с Вашингтоном.

Чем больше времени у нас будет, тем лучше мы сможем подготовиться к решающему противостоянию вокруг Тайваня или, возможно, к новой торговой войне– пояснил он.

Реклама

В то же время, по мнению аналитиков, проблемы внутри США могут подтолкнуть Трампа к агрессивному поиску быстрых внешнеполитических побед.

Общее направление политики США в отношении Китая не обязательно изменится. Но беспокойство вызывают менее традиционные внешнеполитические вопросы, которые могут иметь для Китая непредсказуемые последствия– отметил аналитик Economist Intelligence Unit Чим Ли.

Таким риском может быть, в частности, расширение войны с Ираном. Эскалация конфликта способна вызвать длительный рост мировых цен на нефть, поставить под угрозу энергетическую безопасность Китая и осложнить его отношения со странами Ближнего Востока.

Напомним, что торговое противостояние между США и Китаем остается напряженным даже несмотря на договоренности о снижении пошлин. В частности, недавно Пекин выдвинул Вашингтону требования для наращивания закупок американской агропродукции: Китай требует полноценного выполнения соглашения о взаимном сокращении тарифов.