Торгове перемир'я США та Китаю: Пекін заморозив мита до січня

Що сталося з тарифами та коли чекати змін

Китай офіційно призупинив введення додаткового 24-відсоткового мита на американські товари ще на два місяці. Це рішення діятиме до 10 січня наступного року, проте базова ставка у 10% на імпорт зі США залишається чинною. Відповідну заяву оприлюднила Комісія з митних тарифів Держради КНР, пише Bloomberg.

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Крім того, китайське Міністерство транспорту продовжило скасування спеціальних зборів для американських суден у своїх портах. Пекін уважно стежить за планами Вашингтона щодо заміни екстрених тарифів Дональда Трампа на нові мита і попереджає про можливі контрзаходи.

Чому Вашингтон тисне на Пекін саме зараз

Попри стабілізацію відносин, напруга між країнами нікуди не зникла. Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент та торговий представник Джеймісон Грір провели жорстку розмову з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном.

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Американська сторона вимагає від Пекіна "конкретних дій" для виконання своїх обіцянок. Йдеться насамперед про закупівлю сільськогосподарської продукції, а також врегулювання питань щодо рідкоземельних та інших критичних мінералів, які є життєво важливими для світової економіки.

Якою є передісторія торгового конфлікту

Новий графік тарифної паузи став результатом вересневих домовленостей між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Початкове перемир'я, яке мало закінчитися 10 листопада, уклали ще в жовтні 2025 року в південнокорейському Пусані.

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Тоді сторони погодилися заморозити взаємні 24-відсоткові збори, щоб зупинити ескалацію торгової війни, яку Трамп розпочав невдовзі після свого повернення до Білого дому. Вже наприкінці цього місяця лідери США та Китаю планують зустрітися втретє за рік на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені, де вирішуватиметься подальша доля глобальної торгівлі.

Раніше ми писали, що після поразки республіканців на проміжних виборах Трампу буде складніше ризикувати торговельним перемир'ям із Пекіном.