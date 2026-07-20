Торговое перемирие не сработало: Китай подкинул Трампу новую проблему

Несмотря на заключенное в прошлом году торговое перемирие, Китай сократил поставки редкоземельных элементов в США. В связи с этим в Вашингтоне растет беспокойство по поводу того, соблюдает ли Пекин достигнутые договоренности.

Как Китай сократил поставки редкоземельных элементов

По данным таможни, в течение первых шести месяцев 2026 года экспорт ключевых редкоземельных магнитов в США был примерно на 20% ниже, чем в среднем в 2022–2024 годах, пишет Bloomberg.

Эти компоненты необходимы для целого ряда отраслей. Редкоземельные металлы используются:

в производстве электромобилей;

в промышленных роботах;

автоматизированных производственных линиях;

в электродвигателях;

в оборонной технике;

и другой высокотехнологичной продукции.

Именно поэтому Вашингтон рассматривает зависимость от китайских поставок как вопрос не только торговли, но и национальной безопасности

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп договорился с китайским лидером Си Цзиньпином о приостановке торговой войны между двумя странами. Одной из ключевых частей соглашения стало обязательство Пекина продолжать поставки редкоземельных элементов.

По словам источников, в настоящее время сотрудники Белого дома считают, что Китай не выполняет часть соглашения. В частности, торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что соблюдение Пекином договоренностей в отношении редкоземельных ресурсов "не является идеальным".

В то же время Трамп, вероятно, не хочет полностью портить отношения с Си, поэтому пока не спешит обострять этот вопрос.

Почему Китай ограничивает поставки

Китай добывает более 90% редкоземельных металлов в мире. Кроме того, он контролирует наиболее важную часть производства магнитов.

США уже пытаются создать собственную альтернативу, но на это уйдут годы. Даже если они будут добывать больше собственного сырья, им все равно придется создавать мощности для переработки и производства готовых материалов.

Таким образом, даже после торгового перемирия Вашингтон остается зависимым от решений Пекина. Китай не перекрыл поставки полностью, однако и не вернул их к прежнему уровню, чтобы сохранить рычаги давления на американскую промышленность.

Напомним, в рамках торгового перемирия с Пекином Вашингтон пошел на смягчение собственных экспортных ограничений для китайских компаний.