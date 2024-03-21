Россия без юаней: Китай начал отказываться от сотрудничества с оккупантом

Китайские банки отказываются работать с российскими компаниями и проводить переводы на их адреса, пишут российские СМИ. Из-за этого у страны-оккупанта заканчиваются резервы юаней.

У России заканчиваются юани

Такие действия со стороны Китая были обусловлены не без участия США, которые в начале января пригрозили стране вторичными санкциями.

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По состоянию на 1 января 2024 года в российских банках осталось юаней в эквиваленте 6,8 миллиарда долларов. Это на 25,7% меньше показателей ноября. Например, в феврале 2023 года сумма составила 14,1 миллиарда долларов в эквиваленте.

Такое падение может угрожать уменьшением импорта для России, потому что КНР ведет торги только в национальной валюте. Это критически, ведь Москва сейчас, как никогда, зависит от сотрудничества с Китаем.

Поэтому сейчас у России два выхода из этой ситуации, чтобы избежать товарных дефицитов:

перейти на бартер – такое решение предлагают некоторые депутаты;

найти обходной путь через сторонние валюты – это может привести к росту цен.

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