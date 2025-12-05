Россия расширяет торговлю с Индией: Путин пообещал "бесперебойные поставки топлива"

Владимир Путин предложил Индии бесперебойные поставки топлива. В частности он и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились расширить торговые и оборонные связи между странами.

Что известно о договоренностях между Нью-Дели и Москвой?

Индия – крупнейший в мире покупатель российского оружия и морской нефти – устроила Путину торжественный прием во время его визита - первого в Нью-Дели после вторжения России в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Нью-Дели также ведет переговоры с США по торговой сделке для снижения штрафных тарифов, введенных Трампом на индийские товары из-за закупок Индией российской нефти. Ожидается, что импорт энергоносителей Индией в этом месяце упадет до самого низкого уровня за три года из-за американских тарифов и санкций.

Россия заявила, что стремится импортировать больше индийских товаров, чтобы довести объем торговли до 100 миллиардов долларов до 2030 года,

– говорится в материале.

В частности Путин сказал, что Москва готова обеспечивать Индии "бесперебойные поставки топлива", продолжая критиковать давление США на Индию по сокращению закупок российской нефти.

Министр иностранных дел Индии отметил, что индийские энергетические компании принимают решения, исходя из "динамики рынка, что меняется", и "коммерческих факторов, с которыми они сталкиваются при закупках", намекая на давление санкций и цен.

Обратите внимание! Государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp (IOC) и Bharat Petroleum Corp (BPCL) на январь сделали заказ на загрузку российской нефти только у поставщиков, которые не под санкциями, из-за расширения скидок.

Мы согласовали экономическую программу сотрудничества до 2030 года. Она сделает нашу торговлю и инвестиции более диверсифицированными, сбалансированными и устойчивыми,

– заявил Моди.

В совместном заявлении по итогам саммита указано, что лидеры подчеркнули, что в нынешней сложной, напряженной и непредсказуемой геополитической ситуации российско-индийские связи остаются устойчивыми к внешнему давлению.

Среди подписанных соглашений:

договоренность содействовать трудоустройству индийцев в России; создание совместного предприятия по производству удобрений в России; расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, здравоохранении и судоходстве.

Стороны также согласились изменить формат оборонного сотрудничества, учитывая стремление Нью-Дели к самообеспечению через совместные исследования и разработки, а также производство современных оборонных платформ.

Заметьте! Это будет включать совместное производство в Индии запчастей, компонентов и другой продукции для обслуживания российского оружия и военной техники.

Напомним, что импорт российской нефти в Индию в декабре 2025 года снизится до самого низкого уровня за три года. Об этом уже писали в Reuters.

В декабре Индия, вероятно, получит от 600 тысяч до 650 тысяч баррелей российской нефти в сутки.

В частности Индия находится под давлением увеличить закупку американских энергоресурсов. Это произошло после того, как Соединенные Штаты удвоили пошлины на индийские товары до 50%.

Что еще известно о ситуации в отношении Индии?