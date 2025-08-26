Помогал оккупантам становиться на ноги: на Полтавщине разоблачили бизнесмена на сотрудничестве с Россией
- На Полтавщине разоблачили предпринимателя, который организовал схему продажи медицинского оборудования в Россию, обходя запрет на торговлю с агрессором.
Бизнесмен и его сообщники использовали подконтрольные структуры за рубежом для маскировки экспорта, а оборудование использовалось в России, в частности для реабилитации военных.
В Полтавской области разоблачили предпринимателя, который годами торговал с Россией, несмотря на войну. Прокуратура сообщила о подозрении бизнесмену и пяти его сообщникам.
Какую схему организовал бизнесмен?
Следствие установило, что предприниматель основал несколько производств на Полтавщине. Они изготавливали на продажу медицинское и косметологическое оборудование, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Продавали медицинское оборудование эти фирмы в соседнее государство-агрессор. Причем часть поставок шла в компании под руководством консультанта Госдумы России.
- Запрет на торговлю с Россией обходили, маскируя экспорт с помощью подконтрольных структур за рубежом.
- На бумаге медицинская продукция якобы направлялась в страны Европы и Азии. На самом деле оборудование получали российские компании.
В течение 2022–2024 годов через налаженную схему за границу было отправлено семь партий оборудования. Участники механизма осуществляли финансовые расчеты через международные банковские учреждения,
– отмечают в Офисе генпрокурора.
Бизнесмен подключил к торговле с Россией директоров своих фирм и других работников. Они полностью были вовлечены в незаконные схемы:
- изготавливали продукцию;
- заключали контракты на продажу;
- оформляли таможенные декларации;
- и отвечали за логистику.
Как установило расследование, оборудования с Полтавщины в России использовали для медицинских программ, в частности, в реабилитаций российских военных, которые убивают украинцев.
Важно! Организатору схемы удалось скрыться. Сейчас бизнесмен скрывается от правоохранителей. Его объявили в розыск. Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование.
СБУ раскрыла схему бизнесмена с Полтавщины / Офис генпрокурора
Какие еще схемы разоблачили украинские правоохранители?
- Ранее СБУ раскрыла задержала задержала по подозрению в ведении бизнеса с Россией одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Следствие установило, что он, в частности, причастен к делу о торговле технической коноплей, которую выращивали в Житомирской области и собирались продавать в Дагестан.
- Также Генпрокуратура и СБУ разоблачили нардепа, который выманивал деньги выманивал деньги у одной из украинских компаний. Через свои связи в Беларуси он организовал поставки удобрений в Украину, а затем создавал искусственные препятствия во время их транспортировки. За "решение" проблем требовал 14,5 миллиона гривен.
- Кроме того, СБУ объявила подозрение совладельцу известной компании "Мономах", известной производством чая. Следствие считает, что он продавал чай и кофе в Россию, используя посредников в Польше и Беларуси.