В Полтавской области разоблачили предпринимателя, который годами торговал с Россией, несмотря на войну. Прокуратура сообщила о подозрении бизнесмену и пяти его сообщникам.

Какую схему организовал бизнесмен?

Следствие установило, что предприниматель основал несколько производств на Полтавщине. Они изготавливали на продажу медицинское и косметологическое оборудование, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Смотрите также Агент ФСБ готовила новые российские обстрелы и теракты в Киеве

Продавали медицинское оборудование эти фирмы в соседнее государство-агрессор. Причем часть поставок шла в компании под руководством консультанта Госдумы России.

Запрет на торговлю с Россией обходили, маскируя экспорт с помощью подконтрольных структур за рубежом.

На бумаге медицинская продукция якобы направлялась в страны Европы и Азии. На самом деле оборудование получали российские компании.

В течение 2022–2024 годов через налаженную схему за границу было отправлено семь партий оборудования. Участники механизма осуществляли финансовые расчеты через международные банковские учреждения,

– отмечают в Офисе генпрокурора.

Бизнесмен подключил к торговле с Россией директоров своих фирм и других работников. Они полностью были вовлечены в незаконные схемы:

изготавливали продукцию;

заключали контракты на продажу;

оформляли таможенные декларации;

и отвечали за логистику.

Как установило расследование, оборудования с Полтавщины в России использовали для медицинских программ, в частности, в реабилитаций российских военных, которые убивают украинцев.

Важно! Организатору схемы удалось скрыться. Сейчас бизнесмен скрывается от правоохранителей. Его объявили в розыск. Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование.

СБУ раскрыла схему бизнесмена с Полтавщины / Офис генпрокурора

Какие еще схемы разоблачили украинские правоохранители?