Допомагав окупантам ставати на ноги: на Полтавщині викрили бізнесмена на співпраці з Росією
- На Полтавщині викрили підприємця, який організував схему продажу медичного обладнання до Росії, обходячи заборону на торгівлю з агресором.
Бізнесмен та його спільники використовували підконтрольні структури за кордоном для маскування експорту, а обладнання використовувалося в Росії, зокрема для реабілітації військових.
У Полтавські області викрили підприємця, який роками торгував з Росією, попри війну. Прокуратура повідомила про підозру бізнесмену та п'яти його спільникам.
Яку схему організував бізнесмен?
Слідство встановило, що підприємець заснував кілька виробництв на Полтавщині. Вони виготовляли на продаж медичне та косметологічне обладнання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Продавали медичне обладнання ці фірми до сусідньої держави-агресорки. Причому частина поставок йшла до компанії під керівництвом консультантки Держдуми Росії.
- Заборону на торгівлю з Росією обходили, маскуючи експорт за допомогою підконтрольних структур за кордоном.
- На папері медична продукція буцімто направлялася до країн Європи та Азії. Насправді ж обладнання отримували російські компанії.
Упродовж 2022–2024 років через налагоджену схему за кордон було відправлено сім партій обладнання. Учасники механізму здійснювали фінансові розрахунки через міжнародні банківські установи,
– зазначають в Офісі генпрокурора.
Бізнесмен підключив до торгівлі з Росією директорів своїх фірм та інших працівників. Вони повністю були залучені до незаконних схем:
- виготовляли продукцію;
- укладали контракти на продаж;
- оформлювали митні декларації;
- та відповідали за логістику.
Як встановило розслідування, обладнання з Полтавщини в Росії використовували для медичних програм, зокрема, у реабілітацій російських військових, які вбивають українців.
Важливо! Організатору схеми вдалося втекти. Наразі бізнесмен переховується від правоохоронців. Його оголосили у розшук. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування.
СБУ розкрила схему бізнесмена з Полтавщини / Офіс генпрокурора
Які ще схеми викрили українські правоохоронці?
- Раніше СБУ розкрила затримала за підозрою у веденні бізнесу з Росією одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Слідство встановило, що він, зокрема, причетний до справи про торгівлю технічною коноплею, яку вирощували у Житомирській області та збиралися продавати до Дагестану.
- Також Генпрокуратура та СБУ викрили нардепа, який видурював гроші видурював гроші в однієї з українських компаній. Через свої зв'язки у Білорусі він організував постачання добрив до України, а потім створював штучні перешкоди під час їх транспортування. За "вирішення" проблем вимагав 14,5 мільйона гривень.
- Окрім того, СБУ оголосила підозру співвласнику відомої компанії "Мономах", відомої виробництвом чаю. Слідство вважає, що він продавав чай та каву до Росії, використовуючи посередників у Польщі та Білорусі.