У Полтавські області викрили підприємця, який роками торгував з Росією, попри війну. Прокуратура повідомила про підозру бізнесмену та п'яти його спільникам.

Яку схему організував бізнесмен?

Слідство встановило, що підприємець заснував кілька виробництв на Полтавщині. Вони виготовляли на продаж медичне та косметологічне обладнання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Продавали медичне обладнання ці фірми до сусідньої держави-агресорки. Причому частина поставок йшла до компанії під керівництвом консультантки Держдуми Росії.

Заборону на торгівлю з Росією обходили, маскуючи експорт за допомогою підконтрольних структур за кордоном.

На папері медична продукція буцімто направлялася до країн Європи та Азії. Насправді ж обладнання отримували російські компанії.

Упродовж 2022–2024 років через налагоджену схему за кордон було відправлено сім партій обладнання. Учасники механізму здійснювали фінансові розрахунки через міжнародні банківські установи,

– зазначають в Офісі генпрокурора.

Бізнесмен підключив до торгівлі з Росією директорів своїх фірм та інших працівників. Вони повністю були залучені до незаконних схем:

виготовляли продукцію;

укладали контракти на продаж;

оформлювали митні декларації;

та відповідали за логістику.

Як встановило розслідування, обладнання з Полтавщини в Росії використовували для медичних програм, зокрема, у реабілітацій російських військових, які вбивають українців.

Важливо! Організатору схеми вдалося втекти. Наразі бізнесмен переховується від правоохоронців. Його оголосили у розшук. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування.

СБУ розкрила схему бізнесмена з Полтавщини / Офіс генпрокурора

Які ще схеми викрили українські правоохоронці?