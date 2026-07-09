Трамп может сорвать еще одно торговое соглашение: новые пошлины стали препятствием

США угрожают Индии введением новых пошлин, обвиняя ее в использовании принудительного труда. Эти обвинения ставят под угрозу торговое соглашение между странами, которое и так уже много месяцев не могут окончательно утвердить.

Какими тарифами угрожают США

Офис торгового представителя США (USTR) на этой неделе начал в Вашингтоне публичные слушания в рамках расследований об использовании принудительного труда в нескольких странах, пишет Bloomberg.

Вашингтон намерен использовать этот повод для введения новых тарифов в отношении этих государств в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года.

Ведомство пришло к выводу, что страны не обеспечили надлежащих запретов на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Следовательно, их продукция подпадает под дополнительные пошлины в размере 10% или 12,5%.

Как Индия ответила на обвинения

В "черный список" попала и Индия. Однако правительство страны опровергает все обвинения американского ведомства.

Представители Нью-Дели в документе, направленном в USTR, подчеркнули, что данные проведенного расследования "не свидетельствуют о какой-либо связи с использованием принудительного труда в производственной цепочке".

Более того, Индия настаивает, что Офис торгового представителя не предоставил никаких доказательств в отношении каких-либо конкретных товаров, которые бы подтверждали выдвинутые обвинения.

Почему торговое соглашение находится под угрозой

Нью-Дели предупредило Вашингтон, что все претензии должны решаться в рамках текущих торговых переговоров между двумя странами.

Стороны еще в феврале договорились о 18-процентной пошлине на индийские товары, но вскоре после этого Верховный суд США отменил взаимные пошлины.

Поэтому переговоры о торговом соглашении между США и Индией затянулись, а угрозы введением новых пошлин вообще ставят под угрозу его принятие.

Индия уже заявила, что согласится на окончательное оформление соглашения с США только после завершения всех расследований.

Напомним, что США предлагают ввести дополнительные пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран на основании обвинения в несоблюдении политики запрета принудительного труда. Таким образом Трамп пытается восстановить тарифы, отмененные Верховным судом. Но пока что лишь сталкивается с сопротивлением торговых партнеров.