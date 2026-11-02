Торговое соглашение между США и Канадой: Трамп объявил о прорыве перед выборами

Многомесячное экономическое противостояние между двумя североамериканскими гигантами неожиданно получило шанс на разрешение. Громкие политические заявления накануне важных выборов могут кардинально изменить правила игры на рынке.

Что произошло между Вашингтоном и Оттавой и почему политики заговорили о компромиссе именно сейчас

Президент США Дональд Трамп заявил, что новое торговое соглашение с Канадой уже "очень близко" к подписанию, сообщает Bloomberg. Это произошло после его переговоров с канадским премьер-министром Марком Карни, который подтвердил готовность работать над взаимовыгодным результатом в ближайшие недели. Для глобального рынка это означает потенциальное снижение таможенных барьеров и стабилизацию цен на импортные товары.

Резкое изменение риторики произошло на фоне промежуточных выборов в Конгресс США, где республиканцы рискуют потерять контроль. Трамп подчеркнул, что США годами "теряли деньги" в торговле с северным соседом, но теперь у сторон есть концепция "очень хорошего соглашения".

Обратите внимание! Со своей стороны, Марк Карни в соцсетях отметил, что новые договоренности создадут рабочие места, повысят доступность товаров для семей и будут полностью уважать суверенитет и культуру Канады.

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Жесткая тарифная политика Трампа ранее заставила Карни искать пути уменьшения зависимости от американского рынка. На прошлой неделе канадский премьер принял в Монреале высокопоставленных чиновников Евросоюза, чтобы углубить торговые связи с другими партнерами. В интервью изданию Politico Карни намекнул, что результаты американских выборов вряд ли изменят политику Трампа, поэтому Канада не будет спешить с заключением соглашения, если его условия не будут соответствовать национальным интересам.

Напомним, что торговые консультации между США и Канадой со скандалом сорвались еще в августе. Тогда представитель Карни покинул переговоры из-за спора о распространении американских тарифных льгот на средние и тяжелые транспортные средства. Кроме того, Оттава обвинила Вашингтон в попытках ограничить использование французского языка, в частности из-за отмены правил поддержки франкоязычного телевещания, хотя американская сторона категорически отрицала эти обвинения.

Кстати, Канада сократила поставки товаров в США в июле на 6,6%. Это стало самым сильным месячным падением с апреля 2025 года.