Торговое соглашение между США и Китаем: почему Пекин срывает закупки на 17 миллиардов

Громкие геополитические соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира оказались под серьезной угрозой. Ситуация на мировом рынке стремительно меняется, заставляя фермеров бить тревогу в преддверии важных политических событий.

Почему многомиллиардная сделка оказалась на грани срыва и как это сказывается на американских фермерах и политике

В этом году закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции (кроме сои) упали до семилетнего минимума. Несмотря на майское соглашение с Белым домом о ежегодном импорте на сумму 17 миллиардов долларов, с января по сентябрь Пекин закупил товаров лишь на 7,2 миллиарда долларов, о чем пишет Reuters.

Вялый спрос со стороны Китая вызывает серьезное разочарование среди аграриев США, которые сейчас страдают от высоких цен на топливо. Эта ситуация играет на руку демократам, которые пытаются переманить избирателей у Республиканской партии Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся уже в этот вторник. "Наши производители – патриоты, но зернохранилища переполнены, и есть огромное желание торговать", – отметил Тим Ласт, исполнительный директор отраслевой группы National Sorghum Producers.

Кто вытесняет США с китайского рынка

Даже если Пекин активизирует закупки, выполнить план будет крайне сложно из-за жесткой глобальной конкуренции и слабого внутреннего спроса. Например, американское сорго, экспорт которого в 2021 году достигал 2,1 миллиарда долларов, теперь уступает в конкуренции Бразилии. Эта страна получила доступ на рынок в сентябре 2025 года и уже отгрузила в Китай 1,7 миллиона тонн продукции.

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке мяса. В Китае сейчас фиксируется избыток собственной свинины и курятины, тогда как американская говядина остается слишком дорогой из-за сокращения поголовья в США. Кроме того, около половины американских предприятий по убою крупного рогатого скота до сих пор не имеют права экспортировать продукцию в КНР из-за жестких регуляторных барьеров.

Обратите внимание! В мае 2026 года Белый дом объявил, что Пекин согласился закупать американские сельскохозяйственные товары на сумму 17 миллиардов долларов ежегодно. Эти закупки должны были стать дополнением к обязательствам по импорту сои, которые Китай взял на себя еще в октябре прошлого года. Однако до сих пор остается неясным, нарушает ли Пекин условия соглашения, ведь администрация США не уточнила, с какого именно момента начинается отсчет для выполнения этих финансовых обязательств. Аналитики компании Sitonia Consulting подчеркивают, что достичь целевого показателя без прямого вмешательства китайских государственных компаний будет практически невозможно.

Ранее мы писали, что активность китайских заводов стала расти значительно медленнее, а количество новых экспортных заказов упало до трехмесячного минимума. Индекс деловой активности (PMI) от RatingDog в сентябре снизился до 52 пунктов по сравнению с 52,1 в предыдущем месяце.