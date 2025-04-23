Торговое доминирование между США и ЕС: кто считается мировым лидером

За более чем двадцать лет, с 2000 по 2024 годы, объемы мировой торговли значительно выросли как в Соединенных Штатах, так и в Европейском Союзе. В частности общий объем торговли США (экспорт плюс импорт) более чем удвоился.

Что происходило в США и ЕС в течение последних 24 лет

Он вырос с 2,04 триллиона долларов до 5,38 триллиона долларов со среднегодовым темпом роста (CAGR) 4,1%, передает 24 Канал со ссылкой на Visual Capitalist.

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У Европейского Союза темпы роста были несколько выше. Торговля выросла с 1,77 триллиона долларов до 5,43 триллиона долларов при CAGR 4,8%.

В 2024 году США и ЕС имели подобные объемы торговли, однако их торговые профили имели существенные различия. Так Евросоюз экспортировал товаров на 2,8 триллиона долларов, что на 34% больше, чем Соединенные Штаты, которые экспортировали 2,1 триллиона долларов.

Зато импорт США составил 3,3 триллиона долларов, что на 25% больше, чем в ЕС (2,6 триллиона долларов). Это привело к торговому дефициту США в размере 1,2 триллиона долларов, тогда как Европейский Союз имел профицит в 160 миллиардов.

Обратите внимание! Торговля товарами составляла большую долю экономики ЕС – 28,0% ВВП против 18,4% в США.

Какие изменения произошли с 2000 года

В 2000 году Европейский Союз был основным торговым партнером для большинства стран мира среди двух блоков.

Однако Соединенные Штаты сохраняли более прочные торговые связи во всем регионе Америки (за исключением Аргентины, Бразилии, Чили, Уругвая и Суринама), со многими ведущими азиатскими экономиками (включая Китай, Японию, Южную Корею и страны Юго-Восточной Азии), а также с частями Африки, в частности Анголой, Габоном и Нигерией.

К 2024 году произошли существенные изменения:

Чили стала более сильным партнером США;

В Китае ЕС вытеснил США с первого места среди торговых партнеров;

В Африке США потеряли позиции: Ангола, Габон и Нигерия переориентировались на ЕС, который теперь стал главным торговым партнером для всех стран Африки;

В Ближнем Востоке Иордания перешла от ЕС к США как главному партнеру.

В то же время США остались основным торговым партнером для наиболее экспортно-ориентированных экономик Азии. В этот список входят Япония, Южная Корея, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Тайвань и Таиланда

Обратите внимание! Эти страны и в дальнейшем в значительной степени зависят от спроса на свою продукцию из США.