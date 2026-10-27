Дефицит на 70 миллиардов: как импортные товары выводят валюту из Украины

Украинская экономика столкнулась с беспрецедентным оттоком средств за границу из-за огромных объемов закупок иностранных товаров. Чиновники уже бьют тревогу и готовят масштабные программы спасения внутреннего рынка.

Что произошло с торговым балансом и куда исчезает валюта

По итогам 2026 года Украина получит отрицательный торговый баланс на сумму более 70 миллиардов долларов. Это означает, что государство и граждане покупают за рубежом значительно больше товаров, чем продают туда, вымывая валюту из страны, сообщает "Интерфакс-Украина".

Главная причина такой гигантской финансовой "дыры" заключается в острой необходимости импортировать вооружение и энергетическое оборудование для выживания государства. Однако ситуацию существенно ухудшает резкий скачок некритического импорта: украинцы начали массово покупать иностранные потребительские товары, увеличив эти расходы с 13 до 21 миллиарда долларов.

Как правительство планирует спасать ситуацию

Чтобы остановить безудержный отток капитала, власти делают максимальную ставку на поддержку отечественного бизнеса.

В таких условиях программа "Сделано в Украине" и поддержка местного производителя – это абсолютно критически необходимая программа и комплекс программ, потому что нам нужно снижать импортную зависимость и замещать этот импорт местным производителем,

– подчеркнул глава Минэкономики во время Киевского международного экономического форума.

Для рядового гражданина это означает простой экономический выбор: покупая украинские товары вместо импортных, вы буквально оставляете деньги внутри страны. Это помогает сохранять рабочие места, платить налоги на армию и снижает давление на курс гривны.

Каковы были предыдущие прогнозы и что ждет экономику в дальнейшем

Оценки этой финансовой пропасти различаются в зависимости от ведомства и аналитиков. Например, эксперты инвестгруппы ICU ранее прогнозировали, что торговый дефицит в этом году достигнет целых 87,4 миллиарда долларов из-за заблокированных морских путей для нашего экспорта и стремительного роста закупок оружия.

Обратите внимание! В то же время Министерство финансов в проекте государственного бюджета закладывает несколько иные цифры: почти 69,2 миллиарда долларов "минуса" в текущем году. Однако тенденция остается тревожной, ведь уже в 2027 году этот дефицит может вырасти почти до 80 миллиардов долларов за счет опережающего роста импорта.

Ранее мы писали, что из-за ограниченных возможностей черноморских портов Украина и Польша рассматривают масштабное расширение транзита нашего зерна в европейские морские узлы.