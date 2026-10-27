Дефіцит на 70 мільярдів: як імпортні товари вимивають валюту з України

Що сталося з торговельним балансом та куди зникає валюта

За підсумками 2026 року Україна отримає від'ємний торговельний баланс на суму понад 70 мільярдів доларів. Це означає, що держава та громадяни купують за кордоном значно більше товарів, ніж продають туди, вимиваючи валюту з країни, повідомляє "Interfax-Україна".

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Головна причина такої гігантської фінансової "діри" полягає у критичній потребі імпортувати озброєння та енергетичне обладнання для виживання держави. Проте ситуацію суттєво погіршує різкий стрибок некритичного імпорту: українці почали масово купувати іноземні споживчі товари, збільшивши ці витрати з 13 до 21 мільярда доларів.

Як уряд планує рятувати ситуацію

Щоб зупинити шалений відтік капіталу, влада робить максимальну ставку на підтримку вітчизняного бізнесу.

У таких умовах програма "Зроблено в Україні" та підтримка локального виробника – це абсолютно критично необхідна програма і комплекс програм, тому що нам треба знижувати імпортну залежність і заміщувати цей імпорт локальним виробником– наголосив очільник Мінекономіки під час Київського міжнародного економічного форуму.

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Для пересічного громадянина це означає простий економічний вибір: купуючи українські товари замість імпортних, ви буквально залишаєте гроші всередині країни. Це допомагає утримувати робочі місця, платити податки на армію та знижує тиск на курс гривні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Якими були попередні прогнози та що очікує економіку далі

Оцінки цієї фінансової прірви різняться залежно від відомства та аналітиків. Наприклад, експерти інвестгрупи ICU раніше прогнозували, що торговельний дефіцит цього року сягне аж 87,4 мільярда доларів через заблоковані морські шляхи для нашого експорту та стрімке зростання закупівель зброї.

Зверніть увагу! Водночас Міністерство фінансів у проєкті державного бюджету закладає дещо інші цифри: майже 69,2 мільярда доларів "мінусу" у поточному році. Проте тенденція залишається тривожною, адже вже у 2027 році цей дефіцит може зрости до майже 80 мільярдів доларів за рахунок випереджального зростання імпорту.

Раніше ми писали, що через обмежені можливості чорноморських портів Україна та Польща розглядають масштабне розширення транзиту нашого зерна до європейських морських вузлів.