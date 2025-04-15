Еврокомиссия анонсировала завершение работы по торговому "безвизу" с Украиной
- Еврокомиссия готовит альтернативу торговому безвизу с Украиной, что завершается 5 июня.
- Цель новых условий торговли – обеспечение экономической стабильности и предсказуемости для бизнеса обеих сторон.
Еврокомиссия завершает свою работу по условиям торговли с Украиной. Это станет актуальным после окончания торгового безвиза, то есть режима свободной торговли с Евросоюзом.
Еврокомиссия представит Украине работу над альтернативой торговому безвизу
Этот безвиз завершается уже 5 июня текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на ЕП.
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Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге 15 апреля в Брюсселе. Он рассказал, что Европейская комиссия продолжает работать над предложением по новым условиям торговли с Украиной. Более того, очень скоро представит ее Киеву.
Комиссия настроена на проведение консультаций с Украиной в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации, и наша цель – решить вопрос взаимной либерализации тарифов. Мы завершаем работу над этим предложением и как можно быстрее представим его Украине,
– заявил Олоф Гилл.
Согласно его словам, целью этого процесса является обеспечение экономической стабильности и предсказуемости для бизнеса и фермеров. Это касается как Украины, так и ЕС.
Обратите внимание! Таким образом возможно будет способствовать плавному переходу после завершения срока действия автономных торговых мер.