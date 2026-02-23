Торговая война между Китаем и США: Пекин обратился к Вашингтону с заявлением

Китай сейчас "проводит оценку" решения Верховного суда США по тарифам. В частности Пекин призвал Вашингтон отменить "односторонние тарифные меры", которые касаются торговых партнеров страны.

Что известно об уведомлении Китая к США?

Также Китай предупредил, что противостояние между двумя государствами является "вредным", о чем пишет Reuters.

Комментарии Министерства торговли Китая прозвучали через несколько дней после того, как высший суд США отменил значительную часть тарифов, которые Трамп использовал в глобальной торговой войне, в том числе и против Китая.

В течение нескольких часов после этого решения Дональд Трамп заявил, что введет новую пошлину в размере 10% на импорт в США из всех стран, начиная со вторника. Но впоследствии повысил ее до 15%.

Односторонние тарифы США... нарушают международные торговые правила и внутреннее законодательство США и не отвечают интересам ни одной из сторон,

– заявило китайское министерство.

В ведомстве отметили, что сотрудничество между Китаем и США выгодно обеим сторонам. Однако борьба является вредной.

Заметьте! Ожидается, что торговля и тарифы будут доминировать в повестке дня Китая и США накануне визита Трампа в Китай в конце марта – начале апреля, когда он встретится с Си Цзиньпином.

Запланированные Трампом новые пошлины основываются на отдельном, но еще не проверенном законе – так называемом Разделе 122. Он позволяет вводить тарифы до 15%, но требует одобрения Конгресса для их продления после 150 дней.

Ни один президент ранее не применял этот механизм, и его использование может привести к новым судебным искам,

– объяснили в Reuters.

Решение суда США аннулировало ряд тарифов, введенных администрацией Трампа в отношении азиатских экспортных мощностей – от Китая и Южной Кореи до Японии и Тайваня.

Индия же отложила планы направить на этой неделе торговую делегацию в Вашингтон для завершения временной торговой сделки – главным образом из-за новой неопределенности относительно тарифов США. Об этом сообщают источники.

Обратите внимание! В то же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила о рисках для бизнеса и отметила, что компаниям нужна предсказуемость, а не судебные споры.

В то же время Трамп и его администрация пока не планируют отступать от своего решения. И это несмотря на то, что большинство американцев не одобряют такие действия.

По последним опросам ABC/Washington Post/Ipsos, 69% жителей страны не поддерживают эту торговую стратегию. Об этом пишет The Guardian.

Соединенные Штаты не будут отказываться от соглашений, которые Вашингтон уже заключил с рядом стран. И это даже несмотря на то, что Верховный суд признал тарифы незаконными. А соглашения базировались именно на них.

Главный торговый представитель США Джеймсон Грир заявил, что юридические инструменты могут меняться, но не сама стратегия. Министр финансов Скотт Бессент подтвердил эти слова.

Заметьте! Администрация Трампа хочет сохранить текущую политику, обеспечить максимальную преемственность и дать бизнесу понять, что это и есть выбранный курс.

Что еще следует знать о ситуации с тарифами Трампа?