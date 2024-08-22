Товарооборот России и ЕС упал ниже 5 миллиардов евро
22 августа 2024, 12:41Читати новину українською
В июне товарооборот между Россией и ЕС опустился на 10%, до 4,9 миллиарда евро. Последний раз подобный показатель был в 1999 году - 4,6 миллиарда евро, пишут российские СМИ.
Товарооборот ЕС и России
В июне по сравнению с маем поставки российских товаров в ЕС сократились на 14% – до 2,5 миллиарда евро. Таких низких показателей не было с 1999 года.
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Основной продукцией российского экспорта были:
- газ – 1,1 миллиарда евро;
- нефть и нефтепродукты – 333 миллиона евро;
- железо и сталь – 164 миллиона евро.
Зато поставки ЕС в Россию упало на 5% – до 2,4 миллиарда евро. Европейцы в основном экспортировали:
- фармацевтическая продукция – 634 миллиона евро;
- оборудование – 262 миллионов евро;
- оптические инструменты – 203 миллиона евро.
Заметьте! Самое сильное падение торговли в июне произошло с Португалией - в 4,3 раза. А также с Чехией и Ирландией - примерно вдвое.
Несмотря на это Москва смогла нарастить товарооборот с Болгарией и Румынией на 15%.