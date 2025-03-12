Трамп угрожает ответить Евросоюзу контрпошлинами

12 марта ЕС анонсировал, что введет зеркальные пошлины на товары из США на сумму 26 миллиардов евро. В ответ на это Трамп снова пригрозил ужесточением пошлин на импорт из ЕС.

Новая угроза Трампа

Еврокомиссия анонсировала, что ЕС ответит на 25% пошлины, введенные Трампом, ограничив алкогольные напитки, в частности виски, а также мотоциклы, лодки, промышленную и аграрную продукцию. На это Трамп ответил, что ответит контрпошлинами, передает 24 Канал со ссылкой на FinancialJuice.

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Президент США подчеркнул, что имеет право корректировать пошлины и добавил, что в ЕС останется очень мало гибкости по тарифам, когда США их введут.

Гибкости будет очень мало,

– заявил Трамп.

Предварительно в Еврокомиссии выразили сожаление по поводу решения США о введении новых пошлин, назвав их необоснованными и такими, негативно влияющими на трансатлантическую торговлю. По словам представителей Комиссии, такие меры вредят бизнесу и потребителям и часто становятся причиной роста цен.

В перечень американских товаров, в отношении которых Евросоюз планирует ввести зеркальные пошлины, входят: