Трамп планирует масштабные инвестиции в ИИ-инфраструктуру США

Президент США Дональд Трамп представил инициативу Stargate –проект, который реализуют компании OpenAI, SoftBank и Oracle. Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США может достичь 500 миллиардов долларов.

Инвестиции в ИИ

Во время презентации в Белом доме Трамп сообщил, что стартовые инвестиции составят 100 миллиардов долларов, а к 2029 году планируется увеличить сумму до 500 миллиардов, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание AP.

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Stargate предусматривает создание крупных центров обработки данных, в частности в Техасе, для обеспечения потребностей ИИ-индустрии.

Интересно! На презентации проекта также присутствовали руководитель SoftBank Масайоши Сон, Сэм Альтман с OpenAI и Ларри Эллисон, соучредитель Oracle.

В чем суть проекта

Президент Дональд Трамп сообщил, что проект Stargate создаст как физическую, так и виртуальную базу для достижений в сфере искусственного интеллекта:

Планируется строительство масштабных центров обработки данных, первый из которых уже возводится в Техасе, с последующим расширением на другие регионы США.

Stargate обеспечит создание 100 тысяч рабочих мест "почти немедленно" и будет способствовать сохранению технологического превосходства Америки в мире.

Проект должен поддержать реиндустриализацию США, обеспечить стратегические возможности для национальной безопасности и способствовать технологическому развитию Америки и ее союзников.

Интересно! Среди партнеров Stargate – компании Microsoft, MGX, Arm и NVIDIA. Возглавит инициативу Масайоши Сон.