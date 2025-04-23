"145% –это очень много", –Трамп анонсировал снижение тарифов для Китая

Дональд Трамп намекнул на возможный пересмотр торговой войны с Китаем на фоне постоянной волатильности рынка. Президент США заявил, что высокие пошлины на китайские товары "существенно снизятся, но не до нуля".

Трамп планирует снизить пошлины для Китая

Заявление Трампа стало своего рода отступлением после недель жесткой риторики и взаимной эскалации, которая довела пошлины на китайские товары до впечатляющих 145%, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также Китай нашел метод обхода пошлин Трампа

145% – это очень много, и так не останется. Это будет существенно меньше. Но не ноль,

– сказал американский лидер.

Трамп отвечал на вопрос относительно заявления министра финансов Скотта Бессента, который в тот же день на частной инвестиционной конференции заявил, что торговая война с Китаем является неустойчивой. В частности, по его мнению, конфликт будет улажен в ближайшем будущем.

По словам осведомленного лица, Бессент сказал инвесторам, что целью является не разрыв или полное отделение экономик США и Китая, а перебалансировка торговли. Это способствовало росту на Уолл-стрит, где все три основных фондовых индекса США достигли самых высоких значений дня после обнародования заявлений Бессента.

Азиатские фондовые рынки также выросли в среду:

индекс Hang Seng в Гонконге возглавил региональный рост;

японский Nikkei 225 прибавил около 2%, поднявшись на 2,5%;

южнокорейский Kospi – на 1,5%.

Кроме того, в Китае изменение риторики Трампа не осталось незамеченным. В среду хэштег "Трамп испугался" стал одной из самых популярных тем на китайской социальной платформе Weibo, набрав более 110 миллионов просмотров.

Две крупнейшие экономики мира ввели беспрецедентные пошлины друг против друга, что вызвало потрясения на мировых рынках, сорвало цепи поставок и способствовало опасениям относительно рецессии,

– пишет CNN.

Китай же занял жесткую позицию и ответил повышением пошлин на американские товары до 125%, добавил больше американских компаний в список ограничений экспорта и "ненадежных субъектов", а также ограничил экспорт критически важных минералов.

Заметьте! Кроме того, Китай ограничил количество голливудских фильмов в прокате и вернул по меньшей мере два самолета Boeing, предназначенные для китайских авиакомпаний, обратно в США.

Переговоры между Китаем и США

Несмотря на все это, Трамп настаивал на том, что у него "очень хорошие отношения" с Си Цзиньпином. Американский президент ожидает, что китайский лидер обратится к нему для переговоров. К тому же Дональд Трамп отметил, что США не сделают первого шага.

Во вторник Трамп снова выразил надежду, что Си сядет за стол переговоров. Более того, он пообещал "вести себя очень приятно".

Я думаю, мы будем жить вместе очень счастливо и, в идеале, работать вместе. Думаю, все получится очень хорошо,

– сказал американский лидер.

Зато Си начал дипломатическую кампанию с другими торговыми партнерами, чтобы противостоять попыткам США экономически изолировать Китай. Со своей стороны Пекин оставил двери открытыми для переговоров, но настаивает, что это должно происходить на равных условиях.

По словам источника, знакомого с позицией китайского правительства, Китай открыт к переговорам, но они должны основываться на "уважении", а также большей "последовательности и взаимности" со стороны администрации Трампа.

Интересно! Перед введением тарифов 2 апреля, Китай назначил ответственного за переговоры с США, но не был уверен, кто является основным контактным лицом с американской стороны. По словам источника, Трамп, возможно, хочет быть своим собственным переговорщиком, но это не соответствует китайской системе.

